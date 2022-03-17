نخوة المعتصم!!(3)
نَخْوةٌ كُبرى وفِعْلٌ واعِدٌ
بمَقامٍ وبعَزْمِ البَلسمِ
قدوةُ الأفعالِ عاشَتْ وارْتَقتْ
فوقَ عُسرٍ بالقرارِ الأحْكمِ
أمّةُ تَحْيا وشعْبٌ ظافِرٌ
برشيدٍ وقديرٍ عاصِمِ
فردُها شمْسٌ ونورٌ صَوْتُها
وعلى الآفاقِ تاجُ المُنْعِمِ
أمْطرَتْ فكراً وفِعلاً طيّباً
برسالٍ ورَسولٍ أعْظمِ
أمّةُ العُرْبِ سَطوعٌ عَقلها
مُنذُ بَدْءٍ وبفِكْرٍ أغْنَمِ
كلّها تَمْضي وصَمْتٌ حَفّها
وربوعُ الضوءِ قادَتْ مِنْ دَمِ
أمّة البرهانِ فيها شاهدٌ
يُطلقُ الحقَ بصوتٍ أرْخَمِ
وبها تَعلو رموزُ المُرْتَقى
رغمَ حَيْفٍ وبعَصْرٍ أجْهَمِ
أيّها الداعي إليكَ المُهْتَدى
قدْوةٌ غابَتْ بدارِ المَعْلمِ
إنَّ “وا” أذْكتْ وجوداً هامِداً
وتمادَتْ بالنداءِ الأسْلمِ
أحْرَقَتْ كوناً بكونِ المُنتَخى
وأجادَتْ بالحُسامِ الأصْرَمِ
هَزمَتْ جَيْشاً كبيراً جاهزاً
وأبادَتْ حَشدَ جُندٍ مُقدِمِ
صَوْلةُ الإيمانِ أحْيَتْ أمّةً
وأطاحتْ بالخَيارِ الأزأَمِ
طفحَ الكيلُ فثارَتْ نَخْوةٌ
أجَّجَتْ روحاً بعزمٍ مُلْجِمِ
أوْضَحَ السَيْفُ بصِدْقٍ حالَها
وبفِعْلٍ بالذراعِ الأصْلمِ
مُنتهى الإبْداعِ في قلبِ الوَغى
وبهِ النَصْرُ جَلِيَّ المَعْلمِ
يا هُدى الأكْوانِ يا عَرْشَ النُهى
أجّجَ الذاتَ شهابُ الأضْرَمِ
سُقيَ البَحْرُ بنارٍ فابْتلى
بهَياجٍ وبيَمٍّ أحْمَمِ
يا وجوداً مِنْ رَحيْلٍ للثَرى
هذه الدُنيا شِراعُ الأوْلمِ
فتَعلمْ كيْفَ تحْيا طيِّباً
بكَلامٍ وبفِعْلٍ أحْلَمِ
د-صادق السامرائي
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