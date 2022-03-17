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نصف مليون إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

دولة أوروبية تتخطى حاجز نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت المملكة المتحدة أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بكورونا خلال الأيام السبعة الماضية، مع استمرار ارتفاع الإصابات في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم الإبلاغ عن 516289 حالة و744 حالة وفاة خلال الأيام السبعة الماضية، وحتى اليوم 16 مارس.

ويعتقد أن متحورة جديدة من فيروس كورونا، يطلق عليها اسم “Stealth Omicron، مسؤولة عن حوالي 57 في المائة من الحالات الحالية في البلاد، ويخشى العلماء أن يكون هذا المتحور أكثر قابلية للانتشار.

وفي فبراير الماضي، خففت السلطات البريطانية جميع القيود المفروضة للحد من إنتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الحجر الصحي، فيما قال وزير الصحة ساجد جاويد إن ارتفاع الإصابات أمر “متوقع”.

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