إيران تطالب الكاظمي بالوفاء بوعده بإلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين

دعا مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية مجيد مير أحمدي، يوم الجمعة، رئيس الحكومة العراقية بالوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه بإلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين في المنافذ الحدودية البرية.

وقال مير أحمدي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل اعلام ايرانية رسمية اليوم، إن الكاظمي وعد خلال لقائين جمعه مع السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي بالغاء تاشیرات الدخول للزائرين الايرانيين المتوجهين الى العراق عبر المنافذ البرية اعتبارا من اليوم الخامس عشر من شهر شعبان الجاري.

وأردف بالقول العديد من مواطنينا كانوا قد خططوا لزيارة العتبات المقدسة في العراق في الخامس عشر من شعبان (ذكرى ولادة الإمام المهدي بحسب معتقد الشيعة الإمامية) ،بناءً على وعود رئيس مجلس الوزراء العراقي بإلغاء تأشيرات الدخول في المنافذ البرية.

وأكمل المسؤول الإيراني القول إن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي امس الخميس اثناء تواجده في حدود شلمجة، لا يوجد مشكلة من جانبنا في الغاء تأشيرات الدخول ونتوقع من السلطات العراقية ان يحققوا وعودهم بالغاء التاشيرات في المنافذ البرية.

وكان العراق وإيران قد اتفقا على الغاء تأشیرات الدخول بينهما منذ اكتوبر/ تشرين الاول الماضي في الرحلات الجوية فقط.