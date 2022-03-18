Posted on by

اطراف تراهن على “مفاجآت” الساعات الاخيرة ودعوات لانهاء حالة التمسك بالمواقف

اطراف تراهن على "مفاجآت" الساعات الاخيرة ودعوات لانهاء حالة التمسك بالمواقف

ما زالت عجلة العملية السياسية تراوح في مكانها دون تقدم رغم حالة التفاؤل التي عاشتها الأيام القليلة الماضية بعد الاتصال الهاتفي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لكنه ورغم تلك التحديات فإن حالة الإصرار على الحسم وانهاء الجمود ما زالت قائمة بانتظار مفاجات الساعات الاخيرة.

ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على اهمية ذهاب القوى السياسية الى سيناريو جديد لإنهاء حالة الانسداد السياسي فقد وجه الديمقراطي الكردستاني دعوة الى الاتحاد الوطني الكردستاني للجنوح الى المنطق وانهاء حالة التعنت والتمسك بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.

النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد محسن الصيهود، اكد ان القوى السياسية وبعد وصولها الى حالة الانسداد السياسي فلا بد من البدء من خلال سيناريو جديد.

وقال الصيهود في حديث ، إن “القوى السياسية وبعد وصولها الى حالة الانسداد السياسي فلا بد ان تبدأ من خلال سيناريو جديد نعتقد انه يكون من خلال تشكيل الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية للكتلة البرلمانية الأكبر التي تكلف بتقديم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء وه وسيناريو نتوقع تحقيقه في أقرب وقت”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close