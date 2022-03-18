العراقيون يُحيون الذكرى الـ 34 لمجزرة حلبجة

بغداد: محمد الأنصاري

السليمانية: محمد البغدادي

أحيا العراقيون، الأربعاء، الذكرى السنويَّة الـ 34 لمأساة ومجزرة حلبجة، حين شنَّ نظام البعث المقبور هجوماً بالأسلحة الكيمياوية على المدينة في 16 آذار 1988، ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء من الأهالي الأبرياء وإصابة آلاف آخرين، وبينما تصاعدت الدعوات لإكمال ملف تحويل المدينة المنكوبة إلى محافظة، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بذل جميع الجهود في هذا المضمار تكريماً لأهلها المضحين.

وقال رئيس الجمهورية، برهم صالح، في تغريدة على “تويتر”: إنَّ “حلبجة، الجرح الغائر في وجداننا، مُجسِّدة معاناة الشعب الكردي وكل العراقيين، جريمة الجرائم التي استهدفت كلّ ما هو حي على هذه الأرض الباسلة”.

وأضاف أنها “لحظة إنسانية أليمة ولّدت العزيمة لمقارعة الظلم والاستبداد والحق في حياة حرة كريمة، حتى أصبح أهلها اليوم رمزاً للفداء والصمود والنهوض والحرية”.

بدوره، وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حلبجة بأنها “شهيدة الطغيان”، وقال في تغريدة: إنَّ “حلبجة شهيدة الطغيان الشاهد على نضال شعبنا من أجل قيم العدالة ورمز تآخي العراقيين ووحدتهم وأملهم في عراق ديمقراطي تُراعى فيه إرادة الشعب ومصالحه وتُصان كرامته وحقوقه”.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الإسراع في حسم الإجراءات اللازمة لتحويل حلبجة إلى محافظة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط