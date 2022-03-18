باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إخلاء مقر المالية الفرنسية جزئيا بسبب تهديد إرهابي..

الجمعة، 18 مارس

أهم الأحداث العالمية والعربية

كتب وكالات

أفادت مصادر إعلامية فرنسية بإخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي، بسبب تهديد إرهابي.

سقوط صواريخ فى محيط قاعدة بلد الجوية العراقية

أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن صواريخ سقطت فى محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، وسط البلاد.

إخلاء مقر وزارة المالية الفرنسية جزئيا بسبب تهديد إرهابي

أفادت مصادر إعلامية فرنسية بإخلاء وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية بشكل جزئي، بسبب تهديد إرهابي.

سقوط صواريخ فى محيط قاعدة بلد الجوية العراقية

أوردت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن صواريخ سقطت فى محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، وسط البلاد.

الصحة العالمية: الوضع الإنسانى فى إقليم تيجراى الإثيوبى كارثى

سلط المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم، الضوء على الوضع الإنسانى “الكارثي” فى تيجراى بإثيوبيا، فى الوقت الذى ينصب فيه اهتمام العالم على أوكرانيا.

باشاغا: الهدف الرئيسى لحكومتى تحقيق تطلعات الشعب الليبى بإجراء الانتخابات

تلقى رئيس الحكومة الليبية فتحى باشاغا اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تناول الاتصال الأوضاع الحالية فى ليبيا. وشدد باشاغا على الهدف الرئيسي

كوسوفو تطلب من الرئيس الأمريكى دعم عملية انضمامها إلى حلف الناتو

طلبت دولة كوسوفو تطلب من الرئيس الأمريكى جو بايدن، دعم عملية انضمامها الى حلف شمال الأطلسي

“الدفاع الروسية”: دمرنا 1400 دبابة ومدرعة و177 مسيرة و182 طائرة أوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن الجيش الروسى دمر ما يقرب من 1400 دبابة ومدرعة و177 طائرة مسيرة و182 طائرة ومروحية تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

رئيس حكومة ليبيا الجديد: لا يمكن إجراء الانتخابات فى ظل الانقسام والصراعات

رحب رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحى باشاغا بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولى ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام “روزمارى ديكارلو” فى الجلسة التى عقدها مجلس الأمن.

الشرطة الأوكرانية: قتلى فى قصف روسى استهدف تشيرنيهيف بينهم مواطن أمريكى

أكدت الشرطة الأوكرانية، سقوط قتلى فى قصف روسى استهدف وسط تشيرنيهيف بينهم مواطن أمريكي..

وزير الدفاع الأمريكى: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا ولا ندعم فكرة منطقة حظر طيران

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز قدرات القوات الأوكرانية للدفاع عن أراضيها.

العربية: الأمم المتحدة تقرر إقامة علاقة رسمية مع أفغانستان بقيادة طالبان

أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل قبل قليل، بأن الأمم المتحدة قررت إقامة علاقة رسمية مع أفغانستان التى تسيطر عليها حركة طالبان.

الكرملين: تعليقات بايدن بأن بوتين “مجرم حرب” لن تغتفر

قال الكرملين، ، إن الرئيس فلاديمير بوتن شخصية عالمية حكيمة للغاية ومثقفة لذلك فإن تعليقات الرئيس الأمريكى جو بايدن بأنه “مجرم حرب” لا تُغتفر.

السلطات الأوكرانية تؤكد إجلاء نحو 3800 شخص

أكدت السلطات الأوكرانية إجلاء نحو 3800 شخص ، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.