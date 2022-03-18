برشلونة وجهاً لوجه أمام فرانكفورت في ربع نهائي الدوري الأوروبي

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرعة ربع ونصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بمقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية والتي أسفرت عن مواجهات متوازنة.

وودع فريق إشبيلية الإسباني المنافسة عقب الخسارة من وست هام يونايتد الإنجليزي بهدفين نظيفين، فيما تمكن فرانكفورت الألماني من الإطاحة بـ ريال بيتيس الإسباني رغم التعادل بهدفٍ لمثله مستفيدًا من انتصاره ذهابًا بهدفين مقابل هدف.

ونجح برشلونة في بلوغ ربع النهائي بعد الانتصار خارج قواعده على جالطة سراي التركي بهدفين مقابل هدف، كما نجح أتالانتا الإيطالي في الوصول إلى الدور ذاته بعد تخطي عقبة باير ليفركوزن.

وأسفرت القرعة عن مواجهة متوازنة لـ برشلونة إذ سيلاقي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بينما وست هام يونايتد سوف يلتقى بـ أولمبيك ليون.

وفيما يلي نتائج قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي:

لايبزيج × أتالانتا.

آينتراخت فرانكفورت × برشلونة.

وست هام يونايتد × أولمبيك ليون.

سبورتينج براجا × رينجرز.

قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي

الفائز من مباراة (لايبزيج × أتالانتا) ضد الفائز من مباراة (سبورتينج براجا × رينجرز).

الفائز من مباراة (وست هام يونايتد × أولمبيك ليون) ضد الفائز من مباراة (آينتراخت فرانكفورت × برشلونة).

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