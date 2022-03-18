سبل تطوير القطاع الصناعي

وزارة الصناعـة والمعـادن تبحـث مـع مُنظمـة التعـاون الألمانـي إمكانيـة إنشـاء مركـز لوضـع السياسـات الصناعيـة بيـن الـوزارة وإتحـاد الصناعـات العراقـي

– بحثـت وزارة الصناعة والمعادن إمكانية إنشاء مركز لوضع السياسات الصناعية بين الوزارة وإتحاد الصناعات العراقـي .

جـاءَ ذلك خِلال الاجتماع الذي عُقِدَ اليوم الخميس في مقر الوزارة بحضور مُدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي السيد عـلاء موسـى ورئيس إتحاد الصناعات العراقي السيد عـادل عكـاب ومُعاون مُدير دائرة التطوير والتنظيم الصناعي وعدد من السادة المسؤولين والمعنيين في الوزارة والمُديرية العامة للتنمية الصناعية ووفد مُنظمة التعاون الألمانية حيث تمَّ مُناقشة سبُل تطوير القطاع الصناعي والعمل على تطوير السياسات الإقتصادية وتحسين فُرص التوظيف في البلد من خِلال التعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير القُدرات والإستشارات الفنية ودعم عمليات صُنع السياسة الصناعية التي تُقدمها المُنظمـة .

وأكـدَ مُدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي على ضرورة أن تكون المشاريع مبنية على أساس التكنولوجيا الحديثة والمُتطورة والإعتماد على الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة والإستخدام للأدوات وآليات الملكية الفكرية لتطوير واقع الصناعة ، مُشيراً إلى إنَ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي وبالتعاون مع المُديرية العامة للتنمية الصناعية قامت بتدريب وتطوير قُدرات طلبة الجامعات العراقية وتهيأتهم للعمل في القطاع الصناعي من خِلال تأسيس المشاريع وتوفير فُرص العمل لهُـم .

بـدورهِ أشارَ رئيس إتحاد الصناعات العراقي إلى إنَ القطاع الخاص يُعتبر شريك أساسي في رسم السياسات الصناعية ، داعياً إلى العمل كفريق واحد لتطوير الواقع الصناعي والوصول إلى الأهداف المطلوبة من خِلال تكوين أواصر مُشتركة بين جميع الأطـراف .

فيمـا أكدَ وفد مُنظمة التعاون الألمانية على ضرورة اِستمرار الاجتماعات لتحقيق الأهداف المُشتركة والعمل على إقامة ورش عمل تضُم جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع من خِلال الخُبراء الدوليين لتسهيل بيئة العمـل .