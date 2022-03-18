صدور عدد آذار من شهرية “الإصلاح” الثقافية – الفكرية

عرعرة- من شاكر فريد حسن

صدر عدد آذار 2022من شهرية الإصلاح الثقافية – الفكرية، التي تصدر بانتظام عن دار “الأماني” للطباعة والنشر والتوزيع، ومقرها قرية عرعرة- المثلث، ويرأس تحريرها الكاتب مفيد صيداوي.

ويحتوي العدد، الذي جاء في خمسين صفحة من الحجم الكبير، على مواد ثقافية وأدبية متنوعة وتجارب قصصية وشعرية، فضلًا عن الزوايا الثابتة، وترزين الصفحة الداخلية للغلاف لوحة للفنان حبيب فرح عضو جمعية إبداع في كفر ياسيف.

يستهل العدد رئيس تحرير المجلة، حيث يتحدث في كلمة العروة الوثقى عن الاحتفال بصدور العدد الثاني عشر من المجلد العشرين للمجلة، ومما قاله: “لهذا الاحتفال معنى عميق فقد راهن أحد الشباب أنه بانتهاء المجلد العشرين تتوقف الإصلاح عن الصدور “يا أستاذ مفيد يعني بجوز تكمل المجلد العشرين”، قالها الشاب ببراءة، وربما لم يعرف بعد طبيعة هذا الشعب نجدد العهد باكتساب طاقات جديدة وشابة من مجتمعنا، وربما يجهل أننا نبني وبنينا مشروعًا حضاريًا سيبقى إلى أبد الآبدين لأننا نتجدد كما الحياة”، ثم يتطرق إلى المناسبات التي تحل في شهر آذار، شهر الربيع والأزهار في بلادنا، وبعدها يودع الشاعر والأديب المناضل حنّا أبو حنّا، والباحث والمؤرخ جميل عرفات، والبروفيسور دان غيتون الباحث في التربية والمحاضر في جامعة تل أبيب.

شارك في الكتابة للعدد كلّ من الدكتور منير توما في “أمثال قيلت في الحفاظ على صحة الجسم”، والكاتب مصطفى عبد الفتاح من وحي كتاب العزيمة تربي الأمل للأسيرة أماني خالد حشيم، والأستاذ فتحي فوراني عن عيسى لوباني في صومعته الثقافية.. مكتبة الشعوب، والأستاذ أحمد نمر خواجة عن رحيل أخته الحاجة نهال مرشد خواجة عثامنة (أم قصي)، والمسرحي رياض خطيب عن خلفية المشهد أسوار مدينة طبريا، والدكتور خالد تركي عن توفيق زيّاد. أما الكاتب شاكر فريد حسن فيكتب عن مجزرة الطنطورة من جديد، والبروفيسور حسيب شحادة عن حليمة الفنلندية، والأستاذ فيصل طه يسترجع ما كتبه عن المربي الكاتب المبدع شكيب جهشان، ومحمد جرطي عن إيمي سيزار، والكاتب فراس حج محمد في شيء عن السخرية والساخرين، والدكتور محمد مصطفى زيادة في الجزء الثاني من دراسته عن المقريزي المؤرخ الكبير، والدكتور نبيه القاسم عن فيصل دراج ناقد لا تكبله القيود والنظريات، وراية زحالقة عن الصديق.

وفي العدد كذلك تقرير للصحفي محمود خبزنا محاميد عن أم الفحم تكرّم أدباءها، وتقرير آخر عن الإصلاح – خمسون عامًا من العطاء الثقافي الملتزم.

وفي مجال الشعر والقصة تنشر المجلة قصيدتين للشاعر صالح أحمد (كناعنة) والشاعرة انتصار عابد بكري، وقصة قصة قصيرة للكاتبة آمال دلة كريني بعنوان “سجينة”.

ويضم العدد أيضًا الزوايا الثابتة “نافذة على الشعر العبري الحديث” و”ونافذة على الأدب العالمي” و”جمال الكتاب” وغير ذلك من مواد خفيفة.

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