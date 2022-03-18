غداً.. ملايين الزائرين يُؤدون مراسيم الزيارة الشعبانيَّة

بغداد: شذى الجنابي

وجنان الأسدي

شرعت العتبة الحسينيَّة المقدسة والوزارات والجهات الخدمية بتنفيذ خططها المعدة لإحياء زيارة النصف من شعبان، وسط تصاعد أعداد الزائرين من داخل البلاد وخارجها لإحياء هذه المناسبة في مدينة كربلاء المقدسة المتوقع أن تكون مليونية.

وقال رئيس قسم الشؤون الخدمية الخارجية التابع للعتبة أنور الموسوي في بيان: إنَّ “الشُعب والوحدات الخدمية التابعة للعتبة باشرت تطبيق الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان، تزامناً مع التوافد المتزايد للزائرين إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وأشار إلى أنَّ “أكثر من 350 متطوعاً من مختلف المحافظات سيشاركون بتنفيذ الخطة، حيث سيجري نشر عدد كبير منهم في سرداب الحرم الحسيني الشريف لتسهيل مسير وحركة الزائرين خلال أداء مراسيم الزيارة”.

ولفت الموسوي إلى أنَّ “العتبة استنفرت جميع أقسامها وملاكاتها، إضافة إلى المستشفيات والمراكز الصحية والطبية لتقديم الخدمات لجميع الوافدين والزائرين خلال أداء الزيارة المليونية”.

من جهته، قال الوكيل الإداري لوزارة النقل حازم راضي الحفاظي لـ”الصباح”: إنَّ “شركات الوزارة كثفت من جهودها لتفويج الزائرين ذهاباً وإياباً من مدينة كربلاء المقدسة بمناسبة الزيارة الشعبانية”.

وأضاف أنَّ “عملية التفويج ستستمر حتى انتهاء مراسيم الزيارة، إذ تم إعداد الخطط المناسبة لتسير بانسيابية عالية ومتابعة ميدانية من خلال الحافلات”.

بدوره، قال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة ياس خضر مطلك : إنَّ “المديرية استنفرت قوة كاملة من المركبات والدراجات النارية لتنظيم حركة سير الزائرين من منطقة سدة الهندية إلى المناطق القريبة من المرقد الحسيني الشريف”.

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