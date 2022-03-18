غرق سفينة إماراتية على متنها 30 راكبا بمياه الخليج والعراق يعلق

غرقت سفينة إماراتية على بعد 30 ميلا من منطقة عسلوية الإيرانية في مياه الخليج، بعد تعرضها لحادث نتيجة الرياح العاتية والعاصفة التي شهدتها المنطقة.

وقال رئيس إدارة السلامة والحماية البحرية بإدارة الموانئ والملاحة في بوشهر بجنوب ايران، حجت خسروي، اليوم الخميس: “غرقت سفينة إماراتية كانت تحمل سيارات على متنها، على بعد 30 ميلا من عسلوية قبل ساعة، وانطلقت عملية البحث عن 30 من أفراد الطاقم”.

وأضاف أنه بالإضافة إلى قارب النجاة، تم إرسال سفينتين من الجانب الإيراني للمساعدة، لكن بسبب الظروف الجوية غرقت السفينة الإماراتية قبل وصولهم.

وأكد المسؤول الإيراني على أنه تم تقديم طلب لإرسال طائرة مروحية، في أقرب وقت ممكن إلى مكان الحادث، كما تم إرسال قارب نجاة لإنقاذ الركاب البالغ عددهم 30 راكبا، والذين يطوفون على مياه الخليج بسترات نجاة.