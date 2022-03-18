في اليوم العالمي لها ,ابو رغيف الاحتفاء باللغة العربية هو احتفاء بهويتنا وتأريخنا وتراثنا

سعد محمد الكعبي

عدسة/ أدهم يوسف

تحت شعار( بلغتنا ،، نصونُ هويتنا) بحضور وكيل وزارة الثقافة والسياحة والأثار د.نوفل ابورغيف ,نظمت كلية المنصور الجامعة مع وزارة الثقافة والسياحة والاثار,و الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات احتفالاً كبيرا باليوم العالمي للغة وعلى قاعة الكلية المركزية ببغداد.

بدأ الإحتفال بتلاوة آ ى من الذكر الحكيم ، بعدها القى عميد الكلية د.صباح محمد كلمة اثنى فيها على تعاون أبورغيف وحرصه على إشاعة الاجواء الايجابية العامة في الحياة الثقافية , بعدها القى ابورغيف كلمة الوزارة بالمناسبة أكد فيها على ان الإحتفاء باللغة العربية هو إحتفاءبهويتنا وتاريخناوتراثنا الزاخر وحضارتنا الممتدة ،فهي تقف في مقدمة اللغات الحية في العالم مما يضيف رصيداً مضاعفاً الى مسيرة هذه الأمة ،مشددا على أن تخصيص المنظمات العالمية يوماً للإحتفاء باللغة العربية بوصفها لغة أساسيةً سابعةً في العالم تنافس نظيراتها من اللغات العالمية ، يعدُّ منجزاً مهماً يحق للشعوب العربية والاسلامية أن تفخر به.

وثمن أبورغيف دور عمادة الكلية وأسرتها التدريسية وكوادرها داعياً الكليات والمؤسسات والجامعات الاخرى أن تحذو حذوها في الإحتفاء بالعربية لتحقيق الحضور الذي تستحقه خاتما كلمته بقصيدةٍ بهذه المناسبة

ثم ألقى رئيس ديوان الوقف السني الأسبق والتدريسي في الكلية د. محمود الصميدعي قصيدةً عن محنة الأمة العربية في عصر التحديات تلتها قصائد ومشاركات لطلاب الكلية عن اللغة العربية وعن بغداد وحضارتها

وعلى هامش الاحتفال افتتح أبورغيف معرضاً للكتاب في باحة الجامعة ضم آخر إصدارات دارثقافةالأطفال من المجلات والسلاسل القصصية ومعرضاً للسوق الخيرية ضمَّ نتاجات الطلبة وابداعاتهم ،

وفي الختام كـــُـــرم أبورغيف بدرع الكلية تقديراً وعرفاناً بدوره ومسيرته وجهوده المعطاء ، مع تكريم المشاركين المتميزين من التدريسيين والطلبة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط