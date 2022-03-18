كلمات غير متداولة حاليا ومذكورة في القرآن الكريم (بأس)

الدكتور فاضل حسن شريف

بأس اسم مشتق من الفعل بؤس اي أصبح شديد القوة، لذلك فان بأس يعني القوة والشدة، وصفته بئيس اي قوي شديد. والبأس يعني أيضا العذاب. ويأتي البأس بمعنى الخوف او الحرج فنقول لا بأس اي لا حرج، ومنه جاءت كلمة بأساء اي الفقر والجوع الشديد، ووردت في آيات مع الضراء. والبأساء تعني أيضا الحرب.

ذكرت كلمة بأس في ايات عديدة منها “وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا” (الاحزاب 18) ولا يأتون البأس اي لا يأتون القتال الا القليل منهم، و “عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا” (النساء 84) بأس اي الشدة في الحرب، ومنها البأساء اي الحرب والمشقة، وبأس الذين كفروا اي شدتهم في الحرب، و “وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا” (النساء 84) اشد بأسا اي اعظم قوة، و “فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا” (الانعام 43) جاءهم بأسنا اي اتاهم عذابنا، و “وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ” (الانعام 65) بأس بعض اي شدة بعض في القتال، و “وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ” (الانعام 147) لا يرد بأسه اي لا يرد عذابه، و “كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا” (الانعام 148) بأسنا يعني عذابنا، و “وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ” (الاعراف 4) بأسنا اي عذابنا، و “فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ” (الاعراف 5) بأسنا اي عذابنا، و “أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ” (الاعراف 97) بأسنا اي عذابنا، و “أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ” (الاعراف 98) بأسنا اي عذابنا، و “فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ” (يوسف 110) بأسنا اي عذابنا.

ووردت كلمة بأس ايضا في ايات اخرى “وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ” (النحل 81) تقيكم بأسكم اي تحميكم في حروبكم من الضرب والطعن، و “بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ” (الاسراء 5) اولي بأس شديد اي اصحاب قوة في الحروب، و “قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ” (الكهف 2) بأسا اي عذابا في الدنيا والاخرة، و “فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ” ﴿الانبياء 12﴾ احسوا بأسنا اي تيقنوا عذابنا، و “وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ” (الانبياء 80) لتحصنكم من بأسكم اي لتحميكم عند استخدام السلاح في حربكم مع الاعداء، و “قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ” ﴿النمل 33﴾ اولي بأس شديد اي اصحاب قوة في الحروب، و “فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا” ﴿غافر 29﴾ بأس الله يعني عذاب الله، “فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ” ﴿غافر 84﴾ رأوا بأسنا اي رأوا شدة عذابنا، و “فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا” ﴿غافر 85﴾ رأوا بأسنا اي رأوا شدة عذابنا، و “سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ” ﴿الفتح 16﴾ اولي بأس شديد اي اصحاب قوة وشدة في الحرب، و “وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ” ﴿الحديد 25﴾ البأس يعني القوة وفيه بأس شديد اي فيه القوة لاستخدامه في القتال، و “بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ” ﴿الحشر 14﴾ بأسهم بينهم اي قتالهم بينهم.

ورد مع البأس شدة في عدد من الايات، واحيانا معها أولوا بأس شديد أي أصحاب قوة وخاصة في الحرب. وورد كلمة بأسنا في آيات وهي غالبا تأتي بمعنى عذابنا.

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