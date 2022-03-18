“لم تفلس روسيا”.. بل التزمت بسداد 117 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية

لم تتوقف وسائل الإعلام من كل حدب وصوب عن الحديث حول “عجز روسيا المحتمل” عن سداد 117 مليون دولار لسندات “يوروبوند” الخاصة بالعملة الأجنبية.

وتلك السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومة الروسية من أجل الاقتراض، بما في ذلك في الخارج. يتعين الدفع، الذي كان بتاريخ 15 مارس الجاري، بالعملة الصعبة. وكما نعلم، فقد “جمد” الغرب 300 مليار دولار من احتياطي الذهب والنقد الأجنبي لبلادنا، وظهر تصريح من وزارة المالية الروسية بأننا “سندفع للجميع بالعملة الروسية (الروبل)، طالما كانت احتياطياتنا مجمدة لديكم”.

اعترض الخبراء الغربيون، ووصفوا دفعة سداد خدمة الدين في هذه الحالة “وهمية” وقالوا: “وعدتم الدفع بالدولار، وعليكم الدفع بالدولار. خلاف ذلك، سيعتبر ذلك تخلف عن السداد، وإفلاس”.

اليوم، بإمكاننا أن نتنفس الصعداء، فقد مر الأمر بسلام، أو على أقل تقدير، حتى الآن.

إليكم ما كتبته وزارة المالية الروسية في موقعها على الإنترنت صباح 17 مارس 2022: