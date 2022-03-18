معهد التطوير النيابي يقيم ندوة تخصصية عن الموازنة العامة

اقام معهد التطوير النيابي بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي الأربعاء، ندوة تخصصية للنواب عن ( قراءة وتحليل الموازنة العامة الاتحادية والمفاهيم المالية الواردة فيها).

واكد مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض في كلمته خلال الندوة التي اقيمت على القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب، ان المنهجية التي يعتمدها المعهد في عمله ترتكز على تنمية مهارات وقدرات اعضاء مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي الى جانب السعي الحثيث لتهيئة افضل الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية في مختلف المجالات للنهوض بعمل السلطة التشريعية في العراق . واشار مدير عام المعهد الى ان الافادة من هذه الندوة التخصصية تمثل هدفاً مهماً لتعزيز فرص المعرفة التي يحرص المعهد على تحقيقها عبر ما توفره من معلومات قيمة في مجال المفاهيم الواردة في قانون الموازنة الاتحادية، موضحا ان هذه الورشة ضمن سلسلة ورش ذات عناوين وتخصصات متعددة سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات والمنظمات المحلية والدولية خلال المدة المقبلة للسير في تحقيق الاهداف المرجوة والوصول الى الهدف الاسمى في تطوير اداء المؤسسة التشريعية. بعدها قدم الخبير المالي الدكتور محمود داغر في محاضرته عرضاً تحليلياً عن آليات صياغة الموازنة وطرق الافادة من الموارد وعملية اقرارها . وشدد الدكتور داغر على اهمية دور الموازنة في تحقيق التنمية وتنفيذ السياسة المالية كونها الوثيقة القانونية التي تصادق عليها السلطة التشريعية لرصد تقديرات النفقات اللازمة للدولة . ولفت المحاضر الى وجود قواعد اساسية للموازنة العامة يتم اعتمادها ومفاهيم عدة منها الفرق بين القطاع الحكومي الذي يتناول تمويلات الحكومة المركزية والعام الذي يدخل فيه الشركات الممولة ذاتيا ، منوها بان الموارنة لها قاعدة سنوية لكل 12 شهر، اضافة الى القاعدة العمومية والتوازن وعدم التخصيص. وبين الخبير المالي ان السياسة المالية على نوعين الاولى توسعية باتجاه النمو واستثمار الموارد واخرى انكماشية تتاثر بهيمنة القطاع العام، مبيناً انواع الموازنات التي تتضمن موازنة البنود التي تعد سهلة الصياغة والمتابعة والتي يعتمدها العراق وموازنة البرامج والاداء وفيها مميزات ايجابية وموازنة صفرية توضع على اساس ان تتم دون عجز او فائض. واستعرض مراحل اعداد الموازنة العامة منذ مناقشة استراتيجية اعدادها من قبل لجنة مالية مختصة مرورا بارسالها الى الحكومة وانتهاءا بتقديمها الى مجلس النواب لاقرارها. وتطرق المحاضر الى الايرادات العامة والنفقات العامة والعملية النقدية الخاصة بالتعامل بالدولار، داعيا الى تنويع مصادر الدخل من اجل زيادة الايرادات سواء ايرادات مباشرة كالضرائب على الرواتب او ارباح الشركات او غير مباشرة كالضرائب على المبيعات او مستوى الانتاج اضافة الى حصة الخزانة العامة من ارباح المؤسسات الممولة ذاتيا. وتخلل الندوة طرح العديد من الاستفسارات والافكار والمقترحات الخاصة بمتابعة آليات تشريع الموازنة واقامة الندوات والمحاضرات ذات الصلة بالموازنة، فضلاً عن معرفة طرق اداء الموازنة بافضل شكل، خاصة مايتعلق بالرواتب والمؤسسات ذات التمويل الذاتي والقروض والسلف.

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