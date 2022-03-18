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منظمة تتوقع اختراع قطارات طائرة بالهواء اسرع من الطائرات  للانتقال بين دول العالم

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 بيان صحفى

توقع الباحث والمتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية زيدان القنائى ان العصر الرقمى لن تكون به وسائل موصلات ارضية وستكون هناك قطارات طائرة بالهواء وفنادق متنقلة بالجو والهواء ايضا

 

واكد ان مجموعة كبيرة من العلماء ستعتكف للتوصل الى حل للتعامل مع قوانين الجاذبية الارضية لتطوير قطارات فائقة السرعة تسير بالهواء اسرع من الطائرات التى تسير باستخدام عوادم الطائرات او الغازات

 

وتساءل كيف يمكن تصنيع قطارات طائرة بالهواء تكون اسرع من الطائرات وتنتقل من دولة الى اخرى ومن مكان الى اخر بكل سهولة وهل ستكون تلك القطارات كهربائية ام ستكون باستخدام مصادر طاقة جديدة وكيف سيتم التغلب على قوانين الجاذبية الارضية

 

واضاف نفس الشىء بالنسبة للفنادق الترفيهية بالهواء كيف سيتم انشاء تلك الفنادق وكيف ستسير بالهواء وتواجه الجاذبية الارضية وهل ستنطلق رحلات لتلك الفنادق من دولة لاخرى

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