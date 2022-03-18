مُعَلَّقَاتِي الثّلَاثُمِائَةْ {116} مُعَلَّقَةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانْ

مُعَلَّقَاتِي الثّلَاثُمِائَةْ {116}مُعَلَّقَةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانْ
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة
1- بِمِيلَادِكِ الْعَذْبِ قَلْبِي انْتَبَهْ = وَنَبَّهَ حِسِّي لِكَيْ يَكْتُبَهْ
2- وَعِطْرُ الْوُرُودِ أَهَلَّ عَلَيْهِ = أَهَلَّتْ تُهَنِّئُهُ كَوْكَبَهْ
3- فَفِي نِصْفِ شَعْبَانَ كَانَ دُعَائِي = لِذِي الْمَنِّ قَلْبِي يَرُومُ الْهِبَةْ
4- وَوَجَّهْتُ وَجْهِي تُجَاهَكَ رَبِّي = وَسَالَتْ دُمُوعُ الْمُنَا مُلْهِبَةْ
5- فَمَنْ لِي بِدُنْيَا تَذُوبُ اشْتِيَاقاً لِلُقْيَاكَ رَبِّي فَمَا أَعْجَبَهْ !!!
6- وَلَنْ يَحْجُبَ الصَّبَّ دُنْيَا مَتَاعٍ = يَصُولُ الْغَرُورُ بِهَا مُجْدِبَةْ
7- تَدَارَكْتُ نَفْسِي وَأَدْرَكْتُ غَيِّي =بَكَيْتُ وَلَنْ تَنْفَعَ الْمَنْدَبَة
8- أَيَا ذَا الْجَلَالِ قَصَدْتُ الْجَلَالَ = فَهَلْ يَعْجَزُ الْقَلْبُ أَنْ يَطْلُبَهْ ؟!!!
9- .. إِلَهِي وَأَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ = وَذَنْبِي عَظِيمٌ أَلَنْ تَسْحَبَهْ ؟!!!
10- تَبَارَكْتَ رَبِّي وَكِيلِي وَحَسْبِي = إِذَا شَافَ حَالِي فَلَنْ يُعْجِبَهْ
11- تُزِيلُ الْوَبَاء وَتُسْجِي الْأَمَانَ = وَتَمْحُو الظَّلَامَ وَمَنْ هَبَّبَهْ
12- فَمَنْ يَشْرَبُ الدَّمْعَ فَاضَ بُحُوراً ؟!!! = وَمَنْ فِي الْخَلَائِقِ قَدْ وَجَّبَهْ ؟!!!
13- وَمَنْ يُنْزِلُ الْغَيْثَ غَيْرُكَ رَبِّي = يَضُمُّ الْخَلَائِقَ فِي مَتْوَبَةْ ؟!!!
14- قَصَدْتُ السَّمِيعَ أَرَدْتُ الْبَصِيرَ = وَرُمْتُ الْإِلَهَ أَلَنْ أَكْسِبَهْ ؟!!!
15- وَلُذْتُ أَخِيراً بِرَبِّ الْأَنَامِ = وَشَعْبَانُ يَشْرَحُ مَا أَتْعَبَهْ
16- بِشَعْبَانَ يَا رَبَّنَا فَامْحُونْ = ذُنُوبَ عِبَادِكَ فِي مَقْلَبَةْ
17- وَفَرِّجْ هُمُومَ عِبَادِكْ وَارْحَمْ = تَوَجُّعَهُمْ فِي دُجَى الْمَعْصَبَةْ
18- وَأَكْرِمْهُمُ بِالثَّوَابِ الْعَظِيمِ = كَمِثْلِ يَتِيمٍ وَذِي مَقْرَبَةْ
19- فَرُحْمَاكَ رَبَّ الْعَطَاءِ الْكَبِيرِ = أَنِلْنَا الْجَزِيلَ فَلَنْ نَحْجُبَهْ
20- سَنُعْطِي الْفَقِيرَ وَنُهْدِي الْأَمِيرَ = وَنَشْكُرُ إِهْدَاءَكَ الْمَرْتَبَةْ
21- فَأَنْتَ الْقَدِيرُ مَنَنْتَ عَلَيْنَا = وَأَعْطَيْتَ أَلْبَابَنَا الْمَوْهِبَةْ
22- إِلَهِي فَجُدْ لِي وَهَبْ لِي عَطَاءً = يَبُزُّ الْكَثِيرِينَ فِي التَّجْرِبَةْ
23- وَوَفِّقْنِيَ اللهُ أَيْضا صِحَابِي = وأَهْلِي وَمِسْكِينَ ذَا مَتْرَبَةْ
24- صَبَاحٌ يَهِلُّ وَوَرْدٌ يُطِلُّ = بِأَحْلَى صَبَاحٍ وَمَا أَحْبَبَهْ !!!
25- وَغَالِيَةَ الْحُبِّ فَامْنُنُ عَلَيْهَا = بِفَضْلِكَ رَبِّي وَمَا أَقْرَبَهْ !!!
26- وَأَبْقِ اللَّبِيبَةَ تُثْرِي خَيَالِي = بِفَضْلِ رِضَاكَ وَمَا أَثْوَبَهْ !!!
27- وَأَحْيِ خَيَالِي تَعِيشُ بِبَالِي = وَقَلْبِي وَصُولٌ وَلَنْ تَحْجُبَهْ
28- إِلَهِي حَبِيبِي إِلَهِي طَبِيبِي = وَعِزِّي الْجَمِيلَ فَمَا أَطْيَبَهْ !!!
29- أُحِبُّ لِقَاكَ وَأَهْوَى هَوَاكَ = وَأَسْبَحُ فِي الْحُبِّ مَا أَطْرَبَهْ !!!
30- أُهَنِّئُهَا تَسْتَحِقُّ كَثِيراً = سَمَا وَرْدَةِ الشَّامِ مَا أَنْجَبَهَ !!!
31- أَزُفُّ التَّهَانِي وَأَحْلَى الْأَغَانِي = وَأَذْكُرُ شَامَاتِهَا الْمُعْجِبَةْ
32- وَأُهْدِي الْوُرُدَ أُزَكِّي الْعَمُودَ = وَفَخْرٌ لِقَوْمِيَ أَنْ تُخْصِبَهْ
33- إِلَهِي أَنَبْتُ إِلَيْكَ رَجَعْتُ = رُجُوعِي حَمِيدٌ فَلَنْ أَعْتِبَهْ
34- إِلَهِي اسْتَجَبْتَ دُعَاءَ الْعِبَادِ = فَهَلْ لِدُعَانَا النَّدِي أَجْوِبَةْ ؟!!!
35- دُعَانَا وَإِيَّاهُمُ يَتَهَادَى = إِلَيْكَ وَهَلْ ذَا الدُّعَاءُ اشْتَبَهْ ؟!!!
36- دَعَوْتُكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ = وَلَمَّا رَجَوْتُكَ قَلْبِي انْتَبَهْ
37- وَقَالَ : ” إِلَهِي وَعِزِّي وَجَاهِي = رَسَوْتُ عَلَى تِلْكُمُ الْمَرْكِبَةْ
38- عُيُونِي تُطِلُّ وَرُوحِي تُجِلُّ = وَأَعْيُنُ خَلْقِكَ مُسْتَغْرِبَةْ
39- وَبَاءُ الْكُرُونَا وَبَاءٌ كَئِيبٌ = بِفَضْلِكَ رَبِّيَ لَنْ نَرْهَبَهْ
40- وَسَوْفَ نَعِيشُ بِقَلْبِ الصَّحَارِي = بِخَيْمَاتِ بَدْوٍ لِكَيْ نَشْجُبَهْ
41- فَهَبْنَا إِلَهِي جَرَاءَةَ قَلْبٍ = ورُوحٍ أَبِيٍّ لِكَيْ نُرْعِبَهْ
42- إِلَهِي بِشَعْبَانَ نَجِّ صِحَابِي = وَأَحْبَابَ قَلْبِي بِمُعْشَوْشِبَةْ
43- وَطَهِّرْ حَيَاتِي وَعُمْرِي وَذَاتِي = بِأَرْضٍ أَرَاهَا غَداً مُخْصِبَةْ
44- أَيَا مَالِكَ الْمُلْكِ أَنْعِمْ عَلَيْنَا = بِعَافِيَةِ الْجِسْمِ مَا أَسْيَبَهْ !!!
45- وَهَبْ لِي شَرَاباً بِجَنَّاتِ عَدْنٍ = يَطِيبُ لِقَلْبِي وَلَنْ أَسْكُبَهْ
46- وَأَحْسِنْ خَلَاصِي وَأَهْلِي وَنَاسِي = بِدُنْيَا مَتَاعٍ فَلَنْ تَسْلُبَهْ
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هذه المعلقة من بحر المتقارب التام
ثالث المتقارب
العروض تام صحيح
و الضرب تام محذوف
تام المتقارب
البيت التام : هو بيت كل تفعيلاته موجودة
فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ = فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعَلْ
مثل :
بِمِيلَادِكِ الْعَذْبِ قَلْبِي انْتَبَهْ = وَنَبَّهَ حِسِّي لِكَيْ يَكْتُبَهْ
وَعِطْرُ الْوُرُودِ أَهَلَّ عَلَيْهِ = أَهَلَّتْ تُهَنِّئُهُ كَوْكَبَهْ
فَفِي نِصْفِ شَعْبَانَ كَانَ دُعَائِي = لِذِي الْمَنِّ قَلْبِي يَرُومُ الْهِبَةْ
وَوَجَّهْتُ وَجْهِي تُجَاهَكَ رَبِّي = وَسَالَتْ دُمُوعُ الْمُنَا مُلْهِبَةْ
فَمَنْ لِي بِدُنْيَا تَذُوبُ اشْتِيَاقاً لِلُقْيَاكَ رَبِّي فَمَا أَعْجَبَهْ !!!
وَلَنْ يَحْجُبَ الصَّبَّ دُنْيَا مَتَاعٍ = يَصُولُ الْغَرُورُ بِهَا مُجْدِبَةْ
تَدَارَكْتُ نَفْسِي وَأَدْرَكْتُ غَيِّي =بَكَيْتُ وَلَنْ تَنْفَعَ الْمَنْدَبَة
الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة
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مُعَلَّقَاتِي الثّلَاثُمِائَةْ {116} مُعَلَّقَةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانْ
مُعَلَّقَاتِي الثّلَاثُمِائَةْ {116}مُعَلَّقَةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانْ