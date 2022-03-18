مُعَلَّقَاتِي الثّلَاثُمِائَةْ {116}مُعَلَّقَةُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانْ

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة

1- بِمِيلَادِكِ الْعَذْبِ قَلْبِي انْتَبَهْ = وَنَبَّهَ حِسِّي لِكَيْ يَكْتُبَهْ

2- وَعِطْرُ الْوُرُودِ أَهَلَّ عَلَيْهِ = أَهَلَّتْ تُهَنِّئُهُ كَوْكَبَهْ

3- فَفِي نِصْفِ شَعْبَانَ كَانَ دُعَائِي = لِذِي الْمَنِّ قَلْبِي يَرُومُ الْهِبَةْ

4- وَوَجَّهْتُ وَجْهِي تُجَاهَكَ رَبِّي = وَسَالَتْ دُمُوعُ الْمُنَا مُلْهِبَةْ

5- فَمَنْ لِي بِدُنْيَا تَذُوبُ اشْتِيَاقاً لِلُقْيَاكَ رَبِّي فَمَا أَعْجَبَهْ !!!

6- وَلَنْ يَحْجُبَ الصَّبَّ دُنْيَا مَتَاعٍ = يَصُولُ الْغَرُورُ بِهَا مُجْدِبَةْ

7- تَدَارَكْتُ نَفْسِي وَأَدْرَكْتُ غَيِّي =بَكَيْتُ وَلَنْ تَنْفَعَ الْمَنْدَبَة

8- أَيَا ذَا الْجَلَالِ قَصَدْتُ الْجَلَالَ = فَهَلْ يَعْجَزُ الْقَلْبُ أَنْ يَطْلُبَهْ ؟!!!

9- .. إِلَهِي وَأَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ = وَذَنْبِي عَظِيمٌ أَلَنْ تَسْحَبَهْ ؟!!!

10- تَبَارَكْتَ رَبِّي وَكِيلِي وَحَسْبِي = إِذَا شَافَ حَالِي فَلَنْ يُعْجِبَهْ

11- تُزِيلُ الْوَبَاء وَتُسْجِي الْأَمَانَ = وَتَمْحُو الظَّلَامَ وَمَنْ هَبَّبَهْ

12- فَمَنْ يَشْرَبُ الدَّمْعَ فَاضَ بُحُوراً ؟!!! = وَمَنْ فِي الْخَلَائِقِ قَدْ وَجَّبَهْ ؟!!!

13- وَمَنْ يُنْزِلُ الْغَيْثَ غَيْرُكَ رَبِّي = يَضُمُّ الْخَلَائِقَ فِي مَتْوَبَةْ ؟!!!

14- قَصَدْتُ السَّمِيعَ أَرَدْتُ الْبَصِيرَ = وَرُمْتُ الْإِلَهَ أَلَنْ أَكْسِبَهْ ؟!!!

15- وَلُذْتُ أَخِيراً بِرَبِّ الْأَنَامِ = وَشَعْبَانُ يَشْرَحُ مَا أَتْعَبَهْ

16- بِشَعْبَانَ يَا رَبَّنَا فَامْحُونْ = ذُنُوبَ عِبَادِكَ فِي مَقْلَبَةْ

17- وَفَرِّجْ هُمُومَ عِبَادِكْ وَارْحَمْ = تَوَجُّعَهُمْ فِي دُجَى الْمَعْصَبَةْ

18- وَأَكْرِمْهُمُ بِالثَّوَابِ الْعَظِيمِ = كَمِثْلِ يَتِيمٍ وَذِي مَقْرَبَةْ

19- فَرُحْمَاكَ رَبَّ الْعَطَاءِ الْكَبِيرِ = أَنِلْنَا الْجَزِيلَ فَلَنْ نَحْجُبَهْ

20- سَنُعْطِي الْفَقِيرَ وَنُهْدِي الْأَمِيرَ = وَنَشْكُرُ إِهْدَاءَكَ الْمَرْتَبَةْ

21- فَأَنْتَ الْقَدِيرُ مَنَنْتَ عَلَيْنَا = وَأَعْطَيْتَ أَلْبَابَنَا الْمَوْهِبَةْ

22- إِلَهِي فَجُدْ لِي وَهَبْ لِي عَطَاءً = يَبُزُّ الْكَثِيرِينَ فِي التَّجْرِبَةْ

23- وَوَفِّقْنِيَ اللهُ أَيْضا صِحَابِي = وأَهْلِي وَمِسْكِينَ ذَا مَتْرَبَةْ

24- صَبَاحٌ يَهِلُّ وَوَرْدٌ يُطِلُّ = بِأَحْلَى صَبَاحٍ وَمَا أَحْبَبَهْ !!!

25- وَغَالِيَةَ الْحُبِّ فَامْنُنُ عَلَيْهَا = بِفَضْلِكَ رَبِّي وَمَا أَقْرَبَهْ !!!

26- وَأَبْقِ اللَّبِيبَةَ تُثْرِي خَيَالِي = بِفَضْلِ رِضَاكَ وَمَا أَثْوَبَهْ !!!

27- وَأَحْيِ خَيَالِي تَعِيشُ بِبَالِي = وَقَلْبِي وَصُولٌ وَلَنْ تَحْجُبَهْ

28- إِلَهِي حَبِيبِي إِلَهِي طَبِيبِي = وَعِزِّي الْجَمِيلَ فَمَا أَطْيَبَهْ !!!

29- أُحِبُّ لِقَاكَ وَأَهْوَى هَوَاكَ = وَأَسْبَحُ فِي الْحُبِّ مَا أَطْرَبَهْ !!!

30- أُهَنِّئُهَا تَسْتَحِقُّ كَثِيراً = سَمَا وَرْدَةِ الشَّامِ مَا أَنْجَبَهَ !!!

31- أَزُفُّ التَّهَانِي وَأَحْلَى الْأَغَانِي = وَأَذْكُرُ شَامَاتِهَا الْمُعْجِبَةْ

32- وَأُهْدِي الْوُرُدَ أُزَكِّي الْعَمُودَ = وَفَخْرٌ لِقَوْمِيَ أَنْ تُخْصِبَهْ

33- إِلَهِي أَنَبْتُ إِلَيْكَ رَجَعْتُ = رُجُوعِي حَمِيدٌ فَلَنْ أَعْتِبَهْ

34- إِلَهِي اسْتَجَبْتَ دُعَاءَ الْعِبَادِ = فَهَلْ لِدُعَانَا النَّدِي أَجْوِبَةْ ؟!!!

35- دُعَانَا وَإِيَّاهُمُ يَتَهَادَى = إِلَيْكَ وَهَلْ ذَا الدُّعَاءُ اشْتَبَهْ ؟!!!

36- دَعَوْتُكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ = وَلَمَّا رَجَوْتُكَ قَلْبِي انْتَبَهْ

37- وَقَالَ : ” إِلَهِي وَعِزِّي وَجَاهِي = رَسَوْتُ عَلَى تِلْكُمُ الْمَرْكِبَةْ

38- عُيُونِي تُطِلُّ وَرُوحِي تُجِلُّ = وَأَعْيُنُ خَلْقِكَ مُسْتَغْرِبَةْ

39- وَبَاءُ الْكُرُونَا وَبَاءٌ كَئِيبٌ = بِفَضْلِكَ رَبِّيَ لَنْ نَرْهَبَهْ

40- وَسَوْفَ نَعِيشُ بِقَلْبِ الصَّحَارِي = بِخَيْمَاتِ بَدْوٍ لِكَيْ نَشْجُبَهْ

41- فَهَبْنَا إِلَهِي جَرَاءَةَ قَلْبٍ = ورُوحٍ أَبِيٍّ لِكَيْ نُرْعِبَهْ

42- إِلَهِي بِشَعْبَانَ نَجِّ صِحَابِي = وَأَحْبَابَ قَلْبِي بِمُعْشَوْشِبَةْ

43- وَطَهِّرْ حَيَاتِي وَعُمْرِي وَذَاتِي = بِأَرْضٍ أَرَاهَا غَداً مُخْصِبَةْ

44- أَيَا مَالِكَ الْمُلْكِ أَنْعِمْ عَلَيْنَا = بِعَافِيَةِ الْجِسْمِ مَا أَسْيَبَهْ !!!

45- وَهَبْ لِي شَرَاباً بِجَنَّاتِ عَدْنٍ = يَطِيبُ لِقَلْبِي وَلَنْ أَسْكُبَهْ

46- وَأَحْسِنْ خَلَاصِي وَأَهْلِي وَنَاسِي = بِدُنْيَا مَتَاعٍ فَلَنْ تَسْلُبَهْ

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هذه المعلقة من بحر المتقارب التام

ثالث المتقارب

العروض تام صحيح

و الضرب تام محذوف

تام المتقارب

البيت التام : هو بيت كل تفعيلاته موجودة

فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ = فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعَلْ

مثل :

بِمِيلَادِكِ الْعَذْبِ قَلْبِي انْتَبَهْ = وَنَبَّهَ حِسِّي لِكَيْ يَكْتُبَهْ

وَعِطْرُ الْوُرُودِ أَهَلَّ عَلَيْهِ = أَهَلَّتْ تُهَنِّئُهُ كَوْكَبَهْ

فَفِي نِصْفِ شَعْبَانَ كَانَ دُعَائِي = لِذِي الْمَنِّ قَلْبِي يَرُومُ الْهِبَةْ

وَوَجَّهْتُ وَجْهِي تُجَاهَكَ رَبِّي = وَسَالَتْ دُمُوعُ الْمُنَا مُلْهِبَةْ

فَمَنْ لِي بِدُنْيَا تَذُوبُ اشْتِيَاقاً لِلُقْيَاكَ رَبِّي فَمَا أَعْجَبَهْ !!!

وَلَنْ يَحْجُبَ الصَّبَّ دُنْيَا مَتَاعٍ = يَصُولُ الْغَرُورُ بِهَا مُجْدِبَةْ

تَدَارَكْتُ نَفْسِي وَأَدْرَكْتُ غَيِّي =بَكَيْتُ وَلَنْ تَنْفَعَ الْمَنْدَبَة

الشاعر الدكتور والروائي المصري / محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم شاعر الثّلَاثُمِائَةِ معلقة

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