وقف مفاوضات التيار والتنسيقي يعيد الانغلاق السياسي

بغداد: مهند عبد الوهاب

حذّر مراقبون سياسيون من أن تعليق المفاوضات من قبل التيار الصدري مع الإطار التنسيقي يمثل عودة للانغلاق السياسي من جديد، داعين هيئة رئاسة البرلمان إلى اتخاذ موقف واضح إزاء المدد الدستورية الحاكمة والدعوة لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وحدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان، يوم السبت الموافق 26 آذار موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس مركز “التفكير السياسي” الدكتور إحسان الشمري، في حديث : إن “مقاطعة التيار الصدري للمفاوضات تشير إلى عودة الانغلاق السياسي من جديد عقب حالة التفاؤل التي سادت مؤخراً، وخصوصاً بعد حدوث انفراجة تمثلت في التقارب بين الكتلة الصدرية من جهة ودولة القانون من جهة أخرى بعد الاتصال الذي جرى بين السيد مقتدى الصدر ونوري المالكي”.

وأوضح أن “تعليق المفاوضات جاء بعد القصف الذي تعرضت له أربيل، وموقف الإطار والتيار منه”، وأشار إلى أنه “لا حلول واضحة إلا في حال كان هناك توجه من قبل أعضاء البرلمان لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعيداً عن رغبات الكتل السياسية، وعند ذلك نصبح أمام مشهد مختلف، أما إذا استمر أعضاء البرلمان بالتمسك بمواقف كتلهم فإننا أمام خرق دستوري جديد وحالة لا يمكن أن تدفع باتجاه تحقيق طموحات الشعب العراقي”.

ودعا الشمري “هيئة رئاسة البرلمان إلى اتخاذ موقف واضح إزاء المدد الدستورية الحاكمة، والدعوة لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية”، محذراً من أن “تأخر هذا الأمر سيفتح الباب مجدداً للجوء إلى المحكمة الاتحادية والطعن بالإجراءات لخرقها للمدد الدستورية”.

من جانبه، بيّن المحلل السياسي جاسم الموسوي في حديث لـ”الصباح”، أن “موقف التيار الصدري بتعليق المفاوضات مع الإطار التنسيقي بمثابة مجاملة للحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتبار أن التيار لا يريد أن يتخلى عن حليفه الكردي وأن يكون موقفه واضحاً ضد استهداف أربيل”.

وأضاف، أنه “ليس من مصلحة التيار الصدري وقف الحوارات والمفاوضات، لأنه لا يملك الأغلبية اللازمة للوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، كما أن الإطار التنسيقي يلوح بأنه سيشكل رقماً بصفته (الثلث المعطل والمعرقل)”.

وقال: “إن استمر التيار الصدري بتجميد الحوار مع الإطار التنسيقي سندخل في مأزق كبير، والتيار إن تمكن من تسمية رئيس الجمهورية سيصطدم بتشكيل رئاسة الوزراء، لأن السنة لن يتخلوا عن وزاراتهم ولا الكرد، وبالتالي لا يمكن أن يصبح مفهوم حكومة الأغلببة الوطنية حاضراً وانما ستصبح حكومة تقاسم وتوافق مثل سابقاتها”.

إلى ذلك، قال القيادي في تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي: إن “اجتماعاً سيعقد خلال اليومين المقبلين بين قيادات من الإطار التنسيقي والتيار الصدري”، وأضاف أن “الاجتماع المرتقب سيناقش مسألة تشكيل الكتلة الأكبر التي تجمع الإطار التنسيقي والتيار الصدري ودخولهم ككتلة أكثر عدداً داخل مجلس النواب”.

تحرير: محمد الأنصاري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط