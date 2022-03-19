التستر بالدين ليس وليد اليوم، نعيم الهاشمي الخفاجي

التستر بالدين، هو أن يتظاهر شخص بأنه متمسك ومحافظ على الدين، والحقيقة أنه على غير ذلك وبعيد كل البعد عن الدين، بل قضية التستر بالدين كانت موجودة في حركة الأنبياء السابقين بل وفي نبوة الرسول محمد ص أيضا حذر من المتسترين بالدين فقد ذكرت كتب الحديث السنية الحديث التالي ( من غرنا بالله اغتررنا به ).

معنى الحديث يعني أننا ليس لنا من البشر إلا ما نرى في ظاهرهم ويبقى الباطن لله عز وجل هو أعلم به وهو يحاسب عليه ..

فلا يجوز لأي شخص كائن من كان أن يتجنى على غيره ويذكر أنه متستر بالدين إلا إن رأى منه ما يدل على ذلك، هناك فرق كبير بين خدمة الدين واستخدام الدين، فالأول يبذل صاحبه دنياه طلبا لأخراه، والثاني، فقد ذكر مسلم النيسابوري الفارسي في صحيحه المعروف في صحيح مسلم الحديث التالي عن رسول الله محمد ص، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أيضا الشيخ الفارسي البخاري ذكر في صحيحه المعروف لدى الإخوة السنة في صحيح البخاري الحديث التالي، إن كذِبَاً عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).

هذا الحديث المروي عن رسول الله ص من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الامام علي ع شرحه بشكل وافي حيث قال الإمام علي ع، يصنف رواة الحديث بالقول وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:

رجل منافق مظهر للإيمان، متصنع بالاسلام لا يتأثم ولا يتحرج (1)، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا قوله، ولكنهم قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله رأى وسمع منه ولقف عنه (2) فيأخذون بقوله، وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك، ثم بقوا بعده عليه وآله السلام فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان، فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا.

وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهو أحد الأربعة (3) ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظه على وجهه فوهم فيه (4) ولم يتعمد كذبا فهو في يديه ويرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يعملوا به

شرح كلام الامام علي ع

(1) لا يتأثم أي لا يخاف الإثم، ولا يتحرج لا يخشى الوقوع في الحرج وهو الجرم (2) تناول وأخذ عنه (3) فهو أي من عصم الله أحد الأربعة وهو خيرهم الرابع (4) وهم: غلط وأخطأ.

شر البلية ما يضحك، أحد الأبواق الإعلامية المأجورة التي لعبت دور كبير في التحريض على قتل ملايين العراقيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين مقابل راتب للعمل بقناة الجزيرة كتب التغريدة التالية، أي شخص يتستر بالدين ويفتي لصالح هذا الطاغية أو ذاك ليس مفتياً أبداً، بل كلب صيد.

أقول لهذا الكذاب شيخك القرضاوي اصدر مئات الفتاوي لدعم الطغاة و العصابات الوهابية الاخوانية التكفيرية، فمن أي فصيلة هو، نعم إن الإفتاء لإرضاء طاغية مصيبة وكارثة لكن المصيبة الأكبر عندما انت…. تعمل معهم وتروج لهم وتحاول استغفال عقول الناس و تجتزأ فتاوى لناس ربما وقفوا ضد الإرهاب وتجعل من أكاذيب حقائق وشماعة تعلق عليها كل فتوى ما تعجبك.

أثناء الغزو الأمريكي لفيتنام الامريكان جالبوا كاهن وعرضوا عليه أموال وجنسية مقابل يحرم العمليات التي تستهدف الأمريكيين فرفض… ببلادنا العربية لدينا أعداد كبيرة ممن يسمون مشايخ وقفوا مع الطغاة من خلفاء الجور من عثمانيين أمثال نوح الحنفي الذي فتى بكفر الشيعة وتسبب بقتل مائة ألف إنسان في مناطق تركيا وحلب، فتاوى الوهابية بكفر الشيعة، فتاوى ٥٥ شيخ وهابي بقتل شيعة العراقي في اسم تحرير العراق، فتاوى القرضاوي لدعم المحتلين من قوى الاستعمار في إحتلال ليبيا وسوريا ودعوا للقوى المحتلة بالنصر وأباحوا قتل الناس، القضية ليست جديدة فعندما أراد عبيد الله ابن زياد أخزاه الله قتل سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين ع استعان على ذلك بإغراء مشايخ السوء وقام في اعتقال الشرفاء أهل الكوفة، ووزع الأموال والمناصب لكل اللاهثين عن المال فكان له ما أراد، شريح القاضي أفتى بقتل الحسين ع وشريح كان مفتي يزيد لعنة الله عليه، قليلون هم أولئك الذين يثبتون أمام فتنة المال والجاه.

‏‎نظلم الكلاب بل حتى وصفهم في كلاب لا يصلحون ولا أجد في المخلوقات من يشبههم.

بل مشايخ السوء اوجدوا فتاوى في عدم جواز الخروج على الطغاة والحكام المستبدين مهما كان ولو كانوا ظالمين ولو سراق ، بل حتى الحاكم لو سرق مالك وإن جلد ظهرك

فلا يجوز الخروج عليه، يقولون هذا هو ديننا الحق ، حتى نبتعد عن الفتنة والتخريب،كلاب الصيد فيها إفادة وهؤلاء لا فائدة منهم إنما فيهم كل الضرر.

‏‎كلاب الصيد من حريم السلطان كثيرون منهم مدعي الدين ومنهم مدعي الفكر والإعلام والفلسفة أو ناشط مدني ….الخ كل واحد من هذه الفئات يحترم من قبل الطغاة على قدر نفاقه وتطبيله وتزميره الجزيرة الفضائية تمارس أقذر الطرق في نشر الإشاعات لصالح القوى الاستعمارية تفبرك أخبار لصالح مصالح قوى الاستعمار.

الشيخ أردوغان يستغل القضية الفلسطينية لكسب صفقات اقتصادية وحسابات سياسيه مع المحتل ويستقبل رئيس بني صهيون فهل التحرير يتم من خلال بناء علاقات اقتصادية مع بني صهيون، اكيد كلامي هذا سوف يسبب انتفاخ في أوصال الكاتب الصهيوني ايدي بن كوهين والذي يكتب في اسم مستعار في صحيفتنا منذ عشرين عاما كل اسمائه التي كتب بها توحي ان هذا المدلس كاتب عراقي شيعي عربي ليل نهار يشتم في مرجعيات الشيعة ويستهدف كل كاتب شيعي وطني يفهم حقيقة مايدور في الساحة العراقية والاقليمية والدولية، حصتي من هجمات ايدي ابن كوهين كانت ولازالت عشرات المقالات التي تسيء لي، بكل الأحوال هذا المتستر صرفت عليه من وقتي عدة سنوات إلى أن وفقني الله عز وجل لمعرفة حقيقة شخصيته وإذا به ايدي بن كوهين، انا لست ضد ايدي بن كوهين فمن حقه الدفاع عن دولته ودينه لكن ليس من حقه يكتب في اسم مستعار يوحي القارء أنه عراقي عراقي شيعي ….الخ.

الحقيقة نحن نخوض صراع مع أعداء يملكون المال والجاه والسلطة والقنوات الفضائية ومواقع التواصل، لديهم إمكانية في تجنيد عشرات آلاف المرتزقة من السذج والجهلة تحت شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها النفاق والكذب والتدليس، لكننا نستمر في المواجهة إلى أن نهزمهم بعون الله عز وجل.

كان مشايخ الوهابية نحو السديس والعريفي عندما يقرأون آيات ذكر اليهود والنصارى يبدأ بكاؤهم ونحيبهم لخداع عامة المسلمين البسطاء، والآن يعتبرون التعاطف مع الفلسطيني خيانة وعمالة، والتطبيع مع الصهاينة من أعظم القربات إلى الله عز وجل.

نختم مقالنا هذا، في قول للفيلسوف الصادق المصدق الإمام علي بن أبي طالب ع، سيأتي عليكم من بعدي ، زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق، ولا أظهر من الباطل، ولا أكثر من الكذب .

صدق علي بن أبي طالب ع وكذب المنافقين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

18/3/2022

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