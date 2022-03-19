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الحكيم: نأسف لقرار نقل مباراة منتخبنا.. الأمن مستتب في بغداد ومدننا

الحكيم: نأسف لقرار نقل مباراة منتخبنا.. الأمن مستتب في بغداد ومدننا

أعرب زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، عن أسفه لقرار نقل مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الإماراتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم إلى الأردن، فيما أكد أن الأمن مستتب في بغداد والعديد من مدن العراق.
وقال الحكيم في بيان : “نعرب عن عميق أسفنا واستغرابنا للقرار الصادر من الإتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والقاضي بنقل مباراة منتخبنا الكروي وشقيقه الإماراتي على أرض بغداد الحبيبة كبادرة لكسر الحظر المفروض منذ زمن طويل”.

وأضاف، أن “ذريعة الأمن التي تعكز عليها الإتحادان غير موضوعية نظرا لإستتبابه في العاصمة بغداد والعديد من مدننا”.

وتابع قائلاً:”نهيب بالإتحاد الكروي ووزارة الشباب والرياضة والخارجية العراقية بمتابعة القضية وإستعادة وتثبيت هذا الحق العراقي وإعادة البهجة لشعبنا وجمهورنا الرياضي”.

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