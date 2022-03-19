الحكيم: نأسف لقرار نقل مباراة منتخبنا.. الأمن مستتب في بغداد ومدننا

أعرب زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الخميس، عن أسفه لقرار نقل مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الإماراتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم إلى الأردن، فيما أكد أن الأمن مستتب في بغداد والعديد من مدن العراق.