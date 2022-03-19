الرئيس العراقي: نتبنى سياسة انفتاح متوازنة

تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، الثلثاء، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفيري كل من جمهورية المانيا مارتن ياغر وجمهورية التشيك بيتر شتيبانيك.

وقال صالح خلال استقباله السفيرين كلا على حدة إن العراق يتبنى سياسة انفتاح متوازنة ترتكز على التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفساد والعمل المناخي المشترك لحماية البيئة.

وأضاف أن إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة تستجيب للاستحقاقات التي تنتظر البلد، تلبيةً لتطلعات العراقيين بحياة حرّة كريمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمار، حيث يتطلع العراق نحو تعزيز متطلبات الإعمار والتنمية في البلد.

وعبّر الرئيس العراقي عن أمنياته للسفرين بالنجاح في أداء مهامهما الجديدة، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلديهما.

من جانبيهما، شكر السفيران رئيس الجمهورية، مؤكدين دعم بلديهما لاستقرار العراق والتطلع لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يعزز الأواصر المشتركة.