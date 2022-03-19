Posted on by

الطائشية!!

الطائشية!!
طاش: اضطرب وانحرف
طاش فلان: إنحرف عن السلوك القويم أو أخطأ
طاش السهم: مال وانحرف
الطيش: خفة العقل والنزق
الطائش: الأهوج المنحرف
ومنها الطائشية التي تسود تفاعلاتنا على مختلف الأصعدة , بسبب الإمعان بالتنويم وتعطيل العقل الجمعي , والرقص على أنغام العواطف والإنفعالات , المؤججة في مواقد المآرب والغايات العلنية والخفية , لتمرير مشاريع عدوانية على ذات الأمة وموضوعها , وتناهب ثرواتها وتبديد طاقاتها وتحطيم قدراتها.
والعلة الكبرى الوخيمة , أن الآخرين تمكنوا من تأهيل بعض أبناء الأمة للإنقضاض عليها , أي أنهم حركوا عناصر الهدف المطلوب لتعمل لصالحهم , فبدلا من إنحراف سهام تطلعاتهم , وتخيب مطامعهم تجد مَن يرسمون لها المسارات التي تؤمِّن إصابتها للأهداف وجنيها ثمار ما تريد وتطمح إليه.
فأعداء الإرادة الجمعية نجحوا في توظيف ما يساعدهم للوصول إلى أهدافهم , ولولا هذا العون من قبل المضلليل والمغفلين , لما تمكنت أية قوة من النيل من إرادة الأمة وتخنيع المواطنين , وتعفير جباههم بتراب الإذلال والهوان.
والعجيب في مسيرة الأمة عبر العصور , أن أعداءها ينالونها بواسطة خونتها , وما هُزمت إلا بتفاعل الخونة مع أعدائها.
ويبدو أن تحبيب الطيش وتعزيزيه بإقرانات إنفعالية شديدة التأثير , قد أسهم بتأسيس الآليات وتوفير الأدوات اللازمة للإستحواذ على الثروات والطاقات , وتحويل قوة التصدي والتحدي , إلى تعزيزات مناهضة للحياة الحرة الكريمة , وتسويغ إستلطاف التبعية والدونية والخنوع للآخرين المستعبدين للمواطنين.
ومعالجة الطيش السلوكي تستوجب حضور القدوات الفاعلة , المتمكنة من الصمود والمجابهة , وتقديم المثل القويم الأعلى , الذي تتخذه الأجيال نبراسا ودليلا لإنطاقاتها في حاضرها ومستقبلها.
فهل ستنجب الأمة قدوات تتفاخر بها وتكون؟!!
د-صادق السامرائي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close