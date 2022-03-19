العراق… الحزبان الكرديان يؤكدان عدم التوافق بينهما في شأن الرئاسة

أكد “الحزب الديموقراطي الكردستاني”، اليوم السبت، عدم وجود تسوية أو توافق مع حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بشأن اختيار رئيس الجمهورية العراقية، لافتاً الى أن سيناريو اختيار رئيس الجمهورية في 2018 قد يتكرر ولكن بصيغة مختلفة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال النائب عن الحزب الديموقراطي ماجد شنكالي للوكالة: “حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق”، لافتاً الى أن”السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار لسيناريو 2018 بصيغة مختلفة”.

وأشار الى أن “مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية”.

وكان “الاتحاد الوطني الكردستاني” أكد أمس الجمعة أن منصب رئاسة الجمهورية لم يحسم بعد.

وقالت عضو مجلس النواب عن “الاتحاد الوطني الكردستاني” سوزان منصور لـ”واع” أن “موقف الاتحاد الوطني واحد وهو ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية جديدة لرئاسة الجمهورية”، مضيفة أن “ترشيح صالح ليس خياراً حزبياً بل على أساس الفضاء الوطني لأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون مستقلاً عن أي حزب ويمثل جميع المكونات”.