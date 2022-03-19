القوات العراقية تطلق عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي داعش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي اليوم إطلاق عملية أمنية في محافظتي ديالى وصلاح الدين لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي وتأمين عدد من المناطق.

ونقل عن الهيئة قولها في بيان: “انطلقت عملية أمنية في قضاء خانقين شرق ديالى ونفذتها قوة امنية مشتركة حيث تم تفتيش منطقة بقجة بالإضافة لمنطقة مخياس وصولاً للحدود مع إيران”.

وأوضح البيان أن هدف العملية هو تعقب فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في عموم ديالى وتأمين المناطق قبيل انطلاق احتفالات أعياد النوروز.

وأضاف البيان إن قوة من قيادة عمليات صلاح الدين اطلقت عملية أمنية جنوب تكريت بمحافظة صلاح الدين شملت تطهير مناطق الزلاية والعوينات والبودور لمنع استغلالها من خلايا عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي لاستهداف المناطق والمدنيين.

وكانت قوات الأمن العراقية ضبطت في وقت سابق اليوم أسلحة وعتادا خلال عملية أمنية قامت بها فى محافظة ميسان شرق البلاد.

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