القيادة المركزية الأمريكية: إيران أكبر تهديد للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث فرانك ماكنزي، أن إيران هي «أكبر تهديد» للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، معرباً عن قلقه العميق من تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانيّة والقوات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة.

وقال ماكنزي في مؤتمر صحفي، الجمعة: «كانت هناك مشاكل ضخمة أخرى، لكن القيادة المركزية بأكملها كانت تركز على المشكلة الإيرانية وكل شيء حولها».

وأعرب ماكنزي عن قلقه العميق من تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانيّة والقوات التي تعمل بالوكالة عنها في الشرق الأوسط، قائلاً: «من ناحية أخرى، فإن الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل وفي العراق وسوريا يهدد أمن القوات الأمريكية».

وأشار قائد القيادة المركزية إلى أن «الدفاع الجوي والصاروخي أمر حيوي للمنطقة في مواجهة التهديدات الإيرانية».

وأوضح أنه في الأشهر الستة الماضية، هاجمت إيران القوات والمنشآت الأمريكية في عدة حالات، لافتاً إلى أن «الإدارة السليمة للقادة الأمريكيين حالت دون إصابة القوات الأمريكية».

وأضاف «لو كانت هناك أضرار أو إصابات لكنا في وضع مختلف تماما الآن».

وفيما يتعلق بمحادثات فيينا، بين ماكنزي أن «الولايات المتحدة لا تريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا وربما يكون الحل الأفضل هو الحل الدبلوماسي، لكن مثل هذا الاتفاق لن يحل مشاكل أخرى، بما في ذلك الضربات العسكرية الإيرانية المتعارف عليها في المنطقة».

وكانت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، كانت قد تعرضت فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً سقطت في محيط القنصلية الأمريكية، وأسفرت عن أضرار مادية في عدد من المباني والمنازل السكنية المدنية.

وعقب ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، مدعياً أن الموقع المستهدف كان قاعدة استراتيجية إسرائيلية.

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