حبس رئيس اتحاد كتاب مصر 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف جنيه بتهمة التبديد

متابعة: أحمد منصور



قررت محكمة جنح الطالبية حبس المتهم/ محمد علاء عبد الهادي عبد العزيز رئيس اتحاد كتاب مصر ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، في القضية رقم ٩٠٦٨ لسنة ٢٠١٨ جنح الطالبية (حصر حبس تنفيذ الطالبية برقم ٥٧٦١ لسنة ٢٠١٨) وذلك بتهمة التبديد والنصب والاحتيال، وكان المتهم يستغل في هذه الجرائم خادمته الخاصة سارة عاطف سالم الجندي زوجة محامي اتحاد الكتاب المدعو شريف ممدوح محمود محمد العجوز، لكن الجريمة لم تثبت عليهما وتم اعتبارهما شاهدين في القضية.

الجدير بالذكر أنه قد تم إخطار وزيرة الثقافة الفنانة عازفة الفلوت إيناس عبد الدايم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص اتحاد الكتاب لأن هذا الحكم صادر بخصوص قضية مخلَّة بالشرف ضد رئيس الاتحاد، لكن الوزيرة رفضت التدخل بعد أن هددها المتهم بأوراق تتعلق بعدم حصولها على الدكتوراه.

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