سلافوي جيجك ومغامرة الفلسفة

د زهير الخويلدي

“إن بوتين كان يقول الحقيقة دائمًا لكنه كان يعتمد على حقيقة أننا سنأخذ ما قاله على أنه تمرين في الخطاب”

يستكشف الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك هذا الصراع معنا. ما هي الأيديولوجية وراء توسع بوتين؟

لقد استقبلناه بشكل خاص عن كتابه جائحة! كوفيد -19 يهز العالم ، منذ نشره بواسطة أعمال الجنوب تحت عنوان في العاصفة الفيروسية. أحد التحليلات الأولى التي يجب التفكير فيها بشأن ما بعد الإغلاق. وسبق أن أوضح أن أزمات أخرى ستتبع الأزمة الصحية: أزمات سياسية ، اقتصادية ، نفسية ، غذائية ، بيئية … وبالتالي فإن الوضع الحالي ليس مفاجأة. بالنسبة إلى سلافوي جيجيك ، فإن بوتين “كان يقول الحقيقة دائمًا لكنه كان يعتمد على حقيقة أننا سنأخذ ما قاله على أنه تمرين في الخطاب”. كيف نتأهل ونأخذ في الاعتبار الفترة التي نمر بها؟ سلافوي جيجيك يعتبرها “انتقالاً من الحرب الباردة إلى السلام الساخن”. بوتين “يفعل هنا ما يفعله كل الفاشيين والمستبدين: أولاً تنسب شيئًا ما إلى العدو ثم تفعل ذلك بنفسك”. عن لاكان وهيجل ، يتساءل سلافوي جيجيك: “ما هي أوروبا التي سندافع عنها؟ هذه أوروبا القومية القديمة التي تمثلها تمثل المجر أو بولندا ، على المدى الطويل ، كارثة لأوروبا نفسها. إن أوروبا الدفاعية الأوروبية هذه لا تحتاج إلى بوتين ليهزمنا ، لذلك من المهم أن تفوز أوروبا ، في أفضل حالاتها التحررية “. هذا الفيلسوف السلوفيني ذو الإلهام الماركسي ،. سلافوي جيجيك ، (من مواليد 21 مارس 1949 ، ليوبليانا ، يوغوسلافيا [الآن في سلوفينيا]) ، هو الفيلسوف والمنظر الثقافي الذي تناولت أعماله موضوعات في التحليل النفسي والسياسة والثقافة الشعبية. إن البوصلة الواسعة لتنظير جيجك ، وأسلوبه الاستفزازي المتعمد ، وميله إلى ترك أعماله بروح الدعابة ، جعله شخصية مشهورة في اليسار المثقف الغربي منذ التسعينيات. كان من أبرز المفكرين العامين في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. درس جيجك الفلسفة في جامعة ليوبليانا ، حيث حصل على درجات البكالوريوس (1971) والماجستير (1975) والدكتوراه (1981) وعمل باحثًا وأستاذًا من 1979. وفي أواخر السبعينيات ، تحولت اهتماماته من النظرية الاجتماعية لل مدرسة فرانكفورت ، التي زودته بتحليل نفسي ونقد ماركسي للأيديولوجيا ، لنظرية التحليل النفسي لجاك لاكان. في أوائل الثمانينيات ، درس التحليل النفسي في جامعة باريس الثامنة ، وحصل على درجة الدكتوراه الثانية (1985) عن تفسير لاكاني غير تقليدي لهيجل وكارل ماركس وشاول كريبك. أثناء وجوده في باريس ، خضع أيضًا لتحليل نفسي مع صهر لاكان ووريثه الفكري ، جاك آلان ميللر. خلال الثمانينيات من القرن الماضي ، شارك جيجيك بنشاط في المعارضة الديمقراطية للنظام الاشتراكي المستقل في يوغوسلافيا ، التي كانت سلوفينيا جزءًا منها في ذلك الوقت. من خلال تعليمه وكتابته ، بما في ذلك العمود الأسبوعي لصحيفة ملادينا ، ساعد في تحديد التوجه النظري للعديد من الطلاب الناشطين ، حيث قدم أفكارًا من المثالية الألمانية (موضوع أطروحة الدكتوراه الأولى له) ، الماركسية البنيوية الفرنسية (خاصة عمل لويس ألتوسير) ، والتحليل النفسي اللاكاني. بصفته مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي السلوفيني في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد ، في عام 1990 ، فشل بفارق ضئيل في الفوز بمكان في الرئاسة الجماعية (في ذلك الوقت) المكونة من أربعة أشخاص. منذ أوائل التسعينيات شغل منصب أستاذ زائر في العديد من الجامعات في أوروبا والولايات المتحدة. اشتهر العالم بتدخلاته العامة الراديكالية والاستفزازية وشخصيته العامة التي يسهل التعرف عليها ، وقد تدرب جزئيًا في فرنسا ، حيث اكتشف التحليل النفسي اللاكاني ، والذي كان له تأثير دائم. التأثير على عمله. في عام 1989 ، حصل سلافوي جيجيك على اعتراف دولي بنشره كتابه موضوع الإيديولوجيا السامي باللغة الإنجليزية. من لاكان ، يحتفظ بفكرة تتخلل جميع نصوصه: أهمية الذات البشرية. ضد تفكك الموضوع الرائج في النظريات المعاصرة ، يرى جيجيك أنه من الضروري العودة إلى الموضوع الديكارتي. نشيطًا سياسيًا ، وفي عام 1990 ترشح أيضًا لأول انتخابات رئاسية حرة في سلوفينيا ما بعد الشيوعية ، حيث حقق درجة كبيرة وفكرة “الحقيقي” ، كما كان نظريًا من قبل لاكان. يتجلى حضوره الإعلامي الكبير بطريقة غير منتظمة ومدهشة ، وقد أثار انتقادات عديدة يوبخه بشكل خاص بسبب عدم ثبات مواقفه النظرية ، والتي يمكن أن تتغير وفقًا لتدخلاته. إلى جانب ماركس ولاكان ، جيجيك هو معلق على هيجل منذ بداية نشاطه الفلسفي. نشر مرة أخرى في عام 2015 أقل من لا شيء: هيجل وظلال المادية الديالكتيكية ، التي أعدها آلان باديو. إن معرفته ونهجه الأوروبي للفلسفة يغذي مواقفه ، والتي غالبًا ما يعبر عنها باللغة الإنجليزية في المقابلات الموضوعة في السطر ، وهذا هو السبب في ذلك يعتبر الآن رمزًا للثقافة الفكرية لجيل الألفية ، وخاصة في الولايات المتحدة. في الواقع ، لا يتردد جيجك في التدخل في مواضيع متنوعة للغاية ، مثل السينما ، أحد مجالاته المفضلة ، والتي عادة ما يتعامل معها من منظور لاكاني (الدليل المنحرف للسينما ، وثائقي ، 2006). إن روحه الدعابة وخصوصياته في التعبير وصورته كفيلسوف “وافر لكن يسهل الوصول إليه” تجعله ربما أكثر شخصية تمثيلية لفلسفة البوب الحالية (بمعناها ما بعد دولوز) ، بينما يفضل البعض أن يرى في لجوئه المتكرر إلى القليل الأمثلة والمفاهيم الرئيسية التي يعيد استخدامها في أوقات الفراغ (الأيديولوجيا ، اللاوعي …) على وجه التحديد حدود فكره. من بين أحدث أعماله ، بعض التأملات التجديفية – الإسلام والحداثة (2015) والنضال الطبقي الجديد. الأسباب الحقيقية للإرهاب واللاجئين (2016) ، والتي أثارت ردود فعل قوية. يتكون كتابه الأخير ، في العاصفة الفيروسية ( 2020) ، من يوميات عن تأملاته التي وُلدت خلال الحبس عام 2020. في كتابه موضوع الإيديولوجيا السامي يتضح تأثير هيجل في أول عمل رئيسي لجيجك ، أسمى من الهستيريين (1988 ) ، وهو مراجعة لأطروحته الثانية. كانت المثالية الألمانية فيما بعد مصلحة دائمة له. يعتبر أول عمل له باللغة الإنجليزية ، موضوع الأيديولوجيا السامي (1989) ، على نطاق واسع تحفته الفنية. تم نشره مع مقدمة من قبل المنظر السياسي الأرجنتيني إرنستو لاكلاو ، الذي اقترح أن الهيكل غير الخطي للنص وفاء للتأثير “الرجعي” في التحليل النفسي اللاكاني ، حيث تعيد الأحداث اللاحقة تأطير وتحويل فهم المرء لما حدث من قبل. عنوان الكتاب مدين للهدف الصغير الذي قدمه لاكان (حرفياً ، “الكائن الصغير” – “أنا” الذي يشير إلى الذات ، أو “الآخر”) ، وهو كائن خيالي غير واعٍ وغير قابل للتحقيق يتخذ شكلاً مميزًا لكل فرد. يعتبر العمل إلى حد كبير نقدًا لمفهوم أنه من الممكن الهروب من الإيديولوجيا: اتخاذ الخيارات وإيجاد الرضا خارجها أو بشكل مستقل عنها. في الواقع ، بالنسبة لجيجك ، هذه الفكرة هي خيال أيديولوجي بامتياز. تتضح الموارد النظرية والاهتمامات السياسية للعمل في كثير من كتابات جيجيك اللاحقة. في موضوع الأيديولوجيا السامي ، يرفض جيجك فكرة الذات الفردية الجوهرية ، والفهم المعتاد لـ “أنا” لمقولة رينيه ديكارت “الكوجيتو :” أنا أفكر ، إذن أنا موجود “). بالتذكير باللحظة السلبية للديالكتيك الهيغلي (المرحلة الثانية في التقدم الدوري للتاريخ والأفكار من خلال الأطروحة والنقيض والتوليف) ، يتصور جيجك الذات على أنها شيء سلبي بحت ، أو فراغ أو فراغ من الوجود (الذي يشير إليه لاكان كموضوع غير كامل أو مقسم أو “محظور” من اللاوعي). وفقًا لذلك ، فإن تحولات الذات في التحليل النفسي وفي السياسة (يحدث الأخير عندما يتأثر فهم الناس لذاتهم بتغير سياسي عميق) تشكل بالنسبة لجيجيك نوعًا من الرفض الإبداعي لقبول الحقائق النفسية أو السياسية المسلمة. يتم تحفيز مثل هذا الرفض في قرار جذري غير واعٍ تمامًا – “فعل” (مفهوم مستعار من لاكان) يخل بـ “الإحداثيات الرمزية” ، أو الافتراضات والمعايير المقبولة دون وعي ، للحياة اليومية. في بيئة التحليل النفسي ، على سبيل المثال ، قد يحدث مثل هذا الفعل عندما يتخلى المريض أخيرًا عن ارتباطه بشيء حب على غرار ما كان يتمناه والديه له ، أو بمسار وظيفي معين يقدره الآخرون في حياته ، أو إلى التحليل نفسه (الذي لم يتم تحديد نهايته في التحليل النفسي اللاكاني مسبقًا تعاقديًا). كان جيجيك مهتمًا بشكل خاص بتحفيز الأفعال التي تشكل رفضًا للحياة في ظل الرأسمالية (مثال درامي وناجح هو الثورة الروسية عام 1917). أكد جيجيك على حساب لاكان للأنا الفرويدية الفرويدية ، والتي وفقًا لمجرد أنها ليست مجرد وكالة تحظر ولكن كما أنه يحرض على المتعة ، وهو نوع من المتعة المفرطة والمؤلمة في نفس الوقت المستمدة من انتهاك محظورات الأنا العليا. ووفقًا لجيجك ، فإن تجربة المتعة هي التكملة الضرورية ولكن الخفية للسلطة المؤسسية ، وتعمل بما أسماه “الجانب السفلي الفاحش للقانون”. تتيح تجربة المتعة ، في الممارسات الثقافية مثل الأحداث الرياضية واستهلاك الكحول والمخدرات ، للناس أن ينأىوا بأنفسهم عن قواعد الحياة العامة وخصائصها وأن يشعروا كما لو أن امتثالهم اليومي لمثل هذه القيود هو اختيار حر. وبالتالي ، فإن الانتهاك المحدود للقواعد يعمل على تعزيز شرعيتها ويمنع أي “فعل” أصيل من شأنه أن يتحدىها بشكل خطير. قدم جيجيك نقدًا مستدامًا للنداءات السياسية والفلسفية إلى “مجتمع” جوهري يُفترض أنه أصيل ، وهو أحد أسبابه. الهجمات المتكررة على الفيلسوف الألماني في القرن العشرين مارتن هايدجر ، الذي اشتهر في الثلاثينيات من القرن الماضي بافتراض أن فولك الألماني هو أساس “الوجود”. تم تسهيل نقده من خلال روايته لـ “سرقة المتعة” في الخيال العنصري: الافتراض اللاواعي من قبل العنصريين بأن “الآخرين” (الذين تم تصنيفهم كأشياء للكراهية والإعجاب) قد سرقوا امتعتهم وأن استعادة هذه المتعة من شأنه أن يعيد المجتمع العنصري المفقود والمتوازن. واصل جيجيك نقده لمفهوم التوازن في كتاباته اللاحقة عن البيئة كشكل من أشكال الأيديولوجيا. من موضوعات جيجك الأخرى في “موضوع الأيديولوجيا السامي” معارضته لمفهوم المعنى أو القيمة الضمنية أو المخفية. وفقًا لجيجيك ، على سبيل المثال ، لا يوجد معنى حقيقي للحلم أو أي قيمة حقيقية لسلعة ما ، على عكس آراء سيغموند فرويد وماركس ، على سبيل المثال. استكشف التناظر بين تحليل فرويد للأحلام وتحليل ماركس للسلع ليبين أن كل منهما يهتم بالإخفاء على هذا النحو (لإخفاء الرغبات المكبوتة في الأحلام – “عمل الأحلام” – أو إلى عملية التسليع) بدلاً من ما يبدو أنه أن تكون مخفية (كمعنى كامن أو “كقيمة استخدام”). كما رفض التفكيك (كما يمثله جاك دريدا) وما بعد الحداثة (كما يمثلها جان فرانسوا ليوتار) ، ورأى في النهاية كلاهما على أنهما مظاهر لتسليع الثقافة وتجانسها المتزايد في ظل الرأسمالية العالمية. قد يساعد استخدام جيجك للفكاهة ، بما في ذلك النكات المتكررة عن الحياة في ظل الاشتراكية البيروقراطية الستالينية وعن ثقافة المستهلك ، في تفسير شعبيته حتى بين القراء الذين ليسوا على دراية بالنظرية الثقافية الأوروبية المعاصرة. التحولات الدرامية في التركيز في عمل جيجك بعد عام 1990 – رد فعل على التغيرات في المناخ السياسي والفكري في الغرب بعد سقوط جدار برلين – تضمنت نداءات أكثر وضوحًا للماركسية ، والتي ظهرت في البداية على أنها مأساة ، ثم في صورة هزلية (2009) ، وتنظيم “مؤتمرات” أكاديمية وأحداث أخرى كشكل من أشكال المسرح السياسي بالتعاون مع زميل جيجك وروحه الحميمة ، الفيلسوف الماوي الفرنسي آلان باديو. يمكن العثور على تلميح مبكر لحوارهم في كتاب جيجك الموضوع الحساس: المركز الغائب للسياسة الأنطولوجية (1999) ، والذي كان مسؤولاً جزئيًا عن لفت انتباه قراء اللغة الإنجليزية إلى باديو والذي انتقد أيضًا عمل هيدجر (مرة أخرى) والفيلسوفة الأمريكية النسوية جوديث بتلر. تم تقديم المزيد من المناقشات بين جيجك وبتلر ولاكلو في عملهم المكتوب بشكل مشترك ، الطوارئ ، الهيمنة ، العالمية: حوارات معاصرة على اليسار (2000) العديد من كتابات جيجيك الأخرى تشمل المظهر المنحرف: مقدمة لجاك لاكان من خلال الثقافة الشعبية (1991) ، حجة الدراسات الأدبية والإعلامية لأهمية التحليل النفسي. التعايش مع السلبي: كانط وهيجل ونقد الأيديولوجيا (1993) ، دراسة مفصلة للمثالية الألمانية والسياسة ؛ وحشية المسيح: تناقض أم جدلي؟ (2009) ، علاج اللاهوت المسيحي (على الرغم من أن جيجيك أعلن الإلحاد) ؛ العيش في نهاية العصر (2010) ؛ وأقل من لا شيء: هيجل وظل المادية الجدلية (2012). عمل جيجيك أيضًا في وسائل الإعلام الأخرى، ومن الأمثلة البارزة على ذلك فيلمه المكون من ثلاثة أجزاء الدليل المنحرف للسينما (2006). فيلم وثائقي جيجيك! صدر عام 2005. لكن لماذا أعاد سلافوي جيجيك طرح المهمة الفلسفية المتروكة حول تغيير وجهة العالم بدل اكتفاء الفلاسفة بالتأويل بعد تجدد الرأسمالية وتأبيد اقتصاد السوق؟ وكيف يرى مصير العالم بعد الحرب؟

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