شرطة بغداد: مستعدون لتسلم الملف الأمني

بغداد: عمر عبد اللطيف

ذكرت قيادة شرطة بغداد أنَّ العاصمة محميَّة بثلاثة أطواق أمنية، في حين أعربت عن استعدادها لتسلم الملفّ الأمني خلال المرحلة المقبلة.

وقال نائب قائد شرطة بغداد العميد عدنان حمود، : إنَّ “الغاية الأساسية هي حماية أمن المواطن من خلال الأطواق المنتشرة في العاصمة بغداد”، مشيراً إلى أنَّ “الطوق الأول هو السيطرات الخارجية المسؤولة عن دخول ومحاسبة تجار المواد الغذائية في العاصمة، والتفتيش الدقيق للقبض على الإرهابيين أو المجرمين أو المطلوبين للقضاء أو للشرطة وفق قضايا مختلفة”.

وأضاف حمود أنه “تم القبض على أكثر من 20 إرهابياً ومروجاً للمخدرات خلال الشهر المنصرم، فضلاً عن تدقيق دخول المسافرين إلى بغداد من خلال قاعدة بيانات خاصة بذلك”، مبيناً أنَّ “الطوق الثاني يتمثل بأفواج الطوارئ المسؤولة عن أمن المواطن في العاصمة وهي تنتشر في عموم المناطق عبر دوريات مستمرة للحفاظ على أمن المواطن وإلقاء القبض على المجرمين”. وتابع أنَّ “الطوق الثالث والأخير يتمثل بـ93 مركز شرطة، مهمتها استقبال قضايا وشكاوى المواطنين على مدى 24 ساعة، إضافة إلى ممارسات قائد الشرطة ليلاً ونهاراً والدوريات المستمرة للحيلولة دون وقوع الجرائم واستتباب الأمن في مدينة يسكنها 10 ملايين نسمة”. وبشأن تسلم الملف الأمني في المرحلة المقبلة، أوضح أنَّ “الأمر قيد المناقشة وسيُعرض على لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حال تشكيلها”، مضيفاً أنَّ “شرطة العاصمة مستعدة كونها ليست مراكز شرطة كما كانت في السابق.

تحرير: علي عبد الخالق

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