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كربلاء تدشِّن أحدث مشروع للكاميرات الذكيَّة

كربلاء تدشِّن أحدث مشروع للكاميرات الذكيَّةدشَّنت محافظة كربلاء، أمس الجمعة، أحدث مشروع للكاميرات الذكية.وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء، في بيان، أنَّ “وزير الداخلية عثمان الغانمي ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، افتتحا مشروع نصب كاميرات المراقبة الذكية في محافظة كربلاء المقدسة”.وأضاف أنَّ “المشروع يعدّ من ضمن المشاريع التي تنفذها المحافظة في تدعيم الأمن الستراتيجي للمحافظة”، مبيناً أنه “يشمل نصب أكثر من 600 كاميرا ذكية موزعة بين جميع مناطق المحافظة في مركزها والأقضية والنواحي فضلاً عن تغطيتها المنطقة الغربية من المحافظة”.وتابع أنَّ “هذه المنظومة تعتمد في عملها على أحدث التقنيات في مجال التقاط الصور والمراقبة الأمنية .

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