لجنة التحقيق بقصف أربيل: ريبر أحمد فنّد أكاذيب وتبريرات إيران

أكد عضو لجنة التحقيق النيابية بالقصف الإيراني على أربيل رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، أن وزير داخلية إقليم كوردستان السيد ريبر أحمد، ومن خلال استضافته في مجلس النواب الاتحادي، قد فند جميع الأكاذيب التي طرحت كتبريرات من الجانب الإيراني لاستهداف أربيل عاصمة الإقليم.

وأوضح الدهلكي ، أن «السيد ريبر أحمد قد أكد وأوضح بأن المنزل الذي تعرض للقصف هو منزل مواطن عراقي مدني آمن ومستقر، وليست كما قيل من تبريرات كاذبة بأنه (قاعدة إسرائيلية)».

مبيناً بأن «وزير داخلية إقليم كوردستان قد أكد بأن إيران لم تبلغ سابقاً ولا يوجد لديها تواصل مع الحكومة العراقية بشأن إعطاء إنذارات أو رؤى أو تبليغات بأن هناك اعتداءات تشن على إيران انطلاقاً من أربيل، وبالتالي هذه أيضاً تبريرات كاذبة ومرفوضة، والشأن الداخلي العراقي هو من مسؤولية الدولة العراقية».

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