مسؤول: الحدود البرية مع العراق مازالت مغلقة امام زوار العتبات المقدسة

وقال حجة الاسلام رحماني في تصريح ادلى به لوكالة لمراسل وكالة “ارنا” الجمعة ان الحدود البرية مع العراق في مهران وجذابة وشلمجة مازالت مغلقة امام الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق لغاية الاعلان رسميا عن اعادة فتحها من قبل الحكومة العراقية.

واضاف: في ضوء التصريحات الاخيرة لرئيس الجمهورية في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) المبنية على استعداد الحكومة الايرانية لاستئناف ارسال الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق، والمتابعات التي اجريناها فاننا مازلنا ننتظر الرد الرسمي من جانب الحكومة العراقية.

واضاف: رغم المتابعات وعدة جولات من المحادثات التي اجريت مع المسؤولين العراقيين المعنيين لاعادة فتح الحدود البرية الجمعة فان الحكومة العراقية لم تعلن لغاية الان اي وجهة نظر رسمية بهذا الصدد.

واشار الى ان المسؤولين العراقيين كانوا قد وعدوا باعادة فتح الحدود البرية لغاية النصف من شعبان (امس الجمعة) الا ان هذا الامر لم يتحقق وقال: ان من اهم الاسباب لعدم اعادة فتح الحدود البرية امام الزوار بين البلدين هو عدم اصدار ترخيص بذلك من قبل وزارتي الصحة الايرانية والعراقية.

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