مسرور بارزاني يوافق على تحول ناحية حاجياوه إلى قضاء

وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على تحويل ناحية حاجياوه إلى قضاء.

ووفق المعلومات الواردة، فقد وافق مسرور بارزاني، بناء على طلب وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس 18 آذار / مارس 2022، على تحويل ناحية حاجياوه إلى قضاء.

كما وجه رئيس الحكومة كتاباً إلى رئاسة إقليم كوردستان للمصادقة على القرار.

وتقع ناحية حاجياوه ضمن إدارة راپرين، وتتوفر فيها كافة شروط التحول إلى قضاء، وكانت وزارة الداخلية قد وجهت كتاباً بالصدد لرئيس حكومة إقليم كوردستان.

وتعد ناحية حاجياوه إحدى أكبر نواحي إدارة راپرين، يحدها من الشمال قضاءي رواندز وشقلاوه التابعين لمحافظة أربيل، ومن الجنوب والجنوب الشرقي يحدها نهر الزاب الصغير وقضاء دوكان، ومن الشرق يحدها قضاء رانيه، ومن الغرب والجنوب الغربي قضاء كويه.

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