مظاهر الفرح تنتشر في عموم البلاد

بغداد: علي موفق

انتشرت مظاهر الفرح والزينة في مدينة كربلاء المقدسة وإقليم كردستان تزامناً مع الاحتفال بذكرى ولادة الإمام المهدي (عليه السلام)، الزيارة الشعبانيَّة، وكذلك أعياد نوروز.

وأحيا ملايين الزائرين في مدينة كربلاء الزيارة في ظل أجواء إيمانية تخللتها فعاليات عدة نادت بحبِّ الرسول الأكرم محمد (ص) وآل بيته الأطهار، حيث توافق في شهر شعبان ولادة العديد من الأئمة المنتجبين، في حين تشهد مناطق إقليم كردستان مهرجانات واحتفالات متنوعة استعداداً للاحتفال وإيقاد شعلة نوروز.

وقال مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة فاضل عوز بتصريح صحفي: إنَّ “العتبات المقدسة أتمت استعدادها لاستقبال الزائرين، فضلاً عن توفير مفارز طبية لتوزيع الأمور الوقائية والتنسيق مع القطعات الأمنية لتأمين محيط الحرمين الشريفين”.

وأشار إلى “تجهيز منظومة كاميرات متطورة تمكنها من مراقبة مداخل العتبات والمنطقة المحيطة بها”.

أما في كردستان، فقال نائب محافظ أربيل مسعود محمد : إنَّ “المحافظة نظمت منذ 11 من الشهر الحالي فعاليات متنوعة للاحتفال بعيد نوروز، شملت نشاطات فنية وثقافية ورياضية ومعارض للرسم والنحت، إلى جانب مهرجانات ومسرحيات ودبكات وأغان”.

بينما قال قائممقام محافظة السليمانية آوات محمد : إنَّ “غرفة عمليات المحافظة أنهت خططها الأمنية والخدمية والصحية الخاصة باحتفالات الربيع”، منوهاً بأنَّ “شعلة نوروز سيتم إيقادها مساء غد الأحد في جبل كويزة”. ولفت إلى «تهيئة جميع المتنزهات والحدائق العامة لجميع مواطني المحافظة والسائحين»، منوهاً «بقطع الشارع الرئيس لمركز المدينة (سهلوكه) لمدة ثلاثة أيام للسماح للمواطنين بالاحتفال بعيداً عن الزحامات، إذ تم إعلامهم بهذا الأمر».

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