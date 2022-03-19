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مقتل 4 عناصر من ميليشيا موالية لإيران بريف الرقة

أكدت مصادر محلية، اليوم السبت، مقتل أربعة عناصر من ميليشيا «لواء القدس» الموالية لإيران في هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في جنوب غربي الرقة.

وقالت مصادر محلية من المنطقة، إن أربعة عناصر من ميليشيا «لواء القدس» الفلسطيني قتلوا في هجوم مسلح لخلايا تنظيم داعش استهدف نقطة عسكرية في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن أنه «وثّق بالأسماء» مقتل 499657 شخصاً من أصل ما لا يقل عن 610 آلاف قُتلوا منذ بدء الصراع في البلاد قبل 11 عاماً، لافتاً إلى أن بين القتلى «1712 من (حزب الله) اللبناني و8628 من ميليشيات موالية لإيران وروسيا من جنسيات غير سورية».

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