نساء بغداد الجميلات في السبعينيات

عندما تم تعيني في نهاية عام ( ١٩٦٩/ وانا ابن بغداد في احدى الدوائر الصناعية الانتاجية رايت الدائرة الكبيرة اكثر من نصف نسائها جميلات وانيقات في اللبس والتصرف والمنطق ولم اشاهد اي واحدة من النساء لابسة فوطة .او چرغد .او عصابة او عباءة تسحل بها في الشارع المترب . وكانت قرب منطقتنا بالالف دار بغداد الجديدة .منطقة (النعيرية والكيارة )سكانها من اخواننا المسيح فيها النساء ايضا بالشوارع والبيوت لم يرتدين هذه الاشياء المذكورة والحياة كانت سعيدة جدا والمشاكل قليلة وكان حلال المشاكل للشعب (مركز الشرطة )بالمنطقة فقط .وليس للعشائر لها دور ابدا .الان اختلفت الموازين مركز الشرطة اصبح غير مخيف .والحل الان بيد العشائر المسلحة ورئيس العشيرة الان اصبح امير .الحكومة اليوم عادت بنا الى زمن الاربعينينات بالرغم من هناك نساء ناشطات جدا يدافعن عن حقوق المرأة وحريتها لكن لم تنفع امام هذا الكم الكبير الرافض لحقوق المرأة .

قبل اربع سنوات ذهبت الى جامعة بغداد لكفالة حفيدتي الطالبة تدرس هناك لغة انكليزي وعندما دخلنا الى لجنة القبول في الجامعة .شاهدت رئيس مجموعة الاختبار امرأة دكتورة استاذة منقبة فقط عيونها مكشوفة الحقيقة كانت صدمة ومفاجئة لي .معقولة وفي جامعة بغداد هذا الصرح العلمي .في زمن الشهيد عبد الكريم قاسم صدر أمر أن يكون الدكتور الكبير عبد الجبار عبد الله رئيس جامعة بغداد .احد طلاب العالم الفيزيائي انشتاين صاحب جائزة نوبل 1921 لخدماته العظيمة فى مجال الفيزيا النظرية، واستخدام الطاقة الذرية .تصبح بهذه الحالة البائسة يارب ارحمنا .جاءني الجواب من احدى الدكتورات زميله لها ان هذه الدكتورة بيتها في الفلوجة وكان مسؤول عنهم الارهابي الداعشي شاكر وهيب الدليمي الذي سيطر على الشارع ومعه مجموعة من المرتزقة الدواعش ويسألون المارة عن صلاة الصبح كم ركعة كان يتصور نفسه وكيل رب العالمين على الارض ثم فرض على السكان هذه الطريقة المزرية بالقوة .لعنهم الله هؤلاء المتوحشين يارب أكفنا شرهم .. ناشط مدني علي محمد الجيزاني

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