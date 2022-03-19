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يَمّا يَمّا يا روحي

يَمّا يَمّا يا روحي
للأطفال بقلم : زهير دعيم
18\03\ 2022
( مهداة لكلّ أُمهات الكون بعيدهنَّ )
يَمّا يَمّا يا روحي
بَلْسم قَلبي وجْروحي
معكِ بَكْبَر ، فيكِ بَفْخَر
وردة حلوة وبتْفوحي
+++
زْرَعْتِ دَربي بالأحلامْ
عِطر ، حِنيّة وسَلام
فَرحي فَرحِك ، زَعلي زَعلِك
كُلّ العُمر والأزمان
+++
بَدّي مْنِّك شي ضَمّة
عَبطة صْغيري مَع لَمّة
تلمّي أملي ، تلمّي ألمي
وتسرقي مْنّي هَمّي
+++
كلّ سَنة يا حَنوني
تْبقي كُحُل في عْيوني
قريبة منّي ، محامي عَنّي
في شَقاوتي وجْنوني

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