يَمّا يَمّا يا روحي

للأطفال بقلم : زهير دعيم

18\03\ 2022

( مهداة لكلّ أُمهات الكون بعيدهنَّ )

يَمّا يَمّا يا روحي

بَلْسم قَلبي وجْروحي

معكِ بَكْبَر ، فيكِ بَفْخَر

وردة حلوة وبتْفوحي

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زْرَعْتِ دَربي بالأحلامْ

عِطر ، حِنيّة وسَلام

فَرحي فَرحِك ، زَعلي زَعلِك

كُلّ العُمر والأزمان

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بَدّي مْنِّك شي ضَمّة

عَبطة صْغيري مَع لَمّة

تلمّي أملي ، تلمّي ألمي

وتسرقي مْنّي هَمّي

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كلّ سَنة يا حَنوني

تْبقي كُحُل في عْيوني

قريبة منّي ، محامي عَنّي

في شَقاوتي وجْنوني

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