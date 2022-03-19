يَمّا يَمّا يا روحي
للأطفال بقلم : زهير دعيم
18\03\ 2022
( مهداة لكلّ أُمهات الكون بعيدهنَّ )
يَمّا يَمّا يا روحي
بَلْسم قَلبي وجْروحي
معكِ بَكْبَر ، فيكِ بَفْخَر
وردة حلوة وبتْفوحي
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زْرَعْتِ دَربي بالأحلامْ
عِطر ، حِنيّة وسَلام
فَرحي فَرحِك ، زَعلي زَعلِك
كُلّ العُمر والأزمان
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بَدّي مْنِّك شي ضَمّة
عَبطة صْغيري مَع لَمّة
تلمّي أملي ، تلمّي ألمي
وتسرقي مْنّي هَمّي
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كلّ سَنة يا حَنوني
تْبقي كُحُل في عْيوني
قريبة منّي ، محامي عَنّي
في شَقاوتي وجْنوني
يَمّا يَمّا يا روحي
يَمّا يَمّا يا روحي