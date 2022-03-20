أتلتيكو مدريد ينفرد بالمركز الثالث في الدوري الإسباني بفوزه على رايو فايكانوف

انفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث ووضع ضغطا على شريكه السابق برشلونة المدعو لخوض الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد، الأحد، وذلك بحسمه دربي العاصمة أمام جاره ومضيفه رايو فايكانو 1-صفر، السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه الخامس على التوالي في الليغا إلى قائده كوكي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 49 إثر تمريرة من الدولي البرتغالي جواو فيليكس.

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه الأرجنتيني أنخل كوريا.

ونجح حامل اللقب في استغلال معنوياته العالية عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي، وهو عززها قبل استضافة ديبورتيفو ألافيس عقب فترة التوقف الدولية في الثاني من أبريل المقبل، قبل أن يحل ضيفا على سيتي، القطب الثاني لمدينة مانشستر، في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في الخامس منه.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة مقابل 51 نقطة لبرشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة.

وتنفس غرناطة الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 3-2 السبت.

وأهدر خوسيلو فرصة منح التقدم لديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 26 عندما أضاع ركلة جزاء، قبل أن يمنح سيرجيو إسكوديرو التقدم للضيوف مطلع الشوط الثاني.

ورد ديبورتيفو ألافيس بهدفين للأرجنتيني غونسالو إسكالانتي ومانو فاييخو، لكن غرناطة أدرك التعادل عبر أنتونيو بويرتاس، قبل أن يخطف له الكولومبي لويس سواريس هدف الفوز في الدقيقة.

ووضع غرناطة حدا لعشر مباريات متتالية دون انتصار “7 هزائم و3 تعادلات” وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه أتلتيكو مدريد حامل اللقب 2-1 في 22 ديسمبر الماضي في مباراة مؤجلة المرحلة التاسعة.

وحقق غرناطة فوزه السادس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 28 نقطة وارتقى إلى المركز السادس عشر مؤقتا بفارق نقطتين أمام ريال مايوركا الذي يحل ضيفا على إسبانيول الأحد.

في المقابل، ازدادت معاناة ديبورتيفو ألافيس في المركز التاسع عشر قبل الأخير بخسارته الثانية توليا والثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والسابعة عشرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 22 نقطة بفارق نقطتين خلف قادش الثامن عشر والذي يستضيف فياريال غدا.

وتابع فالنسيا انتفاضته في الأونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة عندما تغلب على مضيفه إلتشي بهدف وحيد سجله الدولي البرتغالي غونسالو غيديش.

وعزز فالنسيا موقعه في المركز التاسع برصيد 40 نقطة مقابل 32 نقطة لإلتشي الرابع عشر.

ولم تكن حال ليفانتي صاحب المركز الأخير أفضل من ديبورتيفو ألافيس بخسارته أمام مضيفه أوساسونا بهدف لروجر مارتي مقابل ثلاثة أهداف للأرجنتيني شيمي أفيلا والكرواتي أنتي بوديمير والصربي داركو براساناتش.

ويلعب الأحد أيضا سلتا فيغو مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع ريال سوسييداد، وريال مدريد مع برشلونة.