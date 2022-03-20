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“أنصار الله” توجه تحذيرا إلى التحالف السعودي

دعا القيادي في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، الأحد، التحالف السعودي، إلى إيقاف عملياته العسكرية ورفع قيوده عن المنافذ التي تديرها الجماعة، وإنهاء أي وجود له في اليمن، محذرا من عواقب عدم الاستجابة.

وقال محمد الحوثي، عضو في المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة “أنصار الله” في صنعاء، عبر تويتر “لدول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه.. الشعب اليمني يعاني أسوأ أزمة بسبب إجرامكم وإرهابكم”.

وأضاف: “مطالب الجمهورية اليمنية مشروعة وواضحة. أوقفوا عدوانكم، حصاركم، احتلالكم، وهذه لا تحتاج إلى حوار، ويتحمل العواقب من يرفضها”. انتهى 25ن

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