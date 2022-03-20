بعض حالات سرقة لدراجات نارية في منطقة الحرية

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الاخيره مقاطع فديو يظهر بها شخصين او ثلاث أشخاص يسرقون الدراجات نارية في منطقة الحرية.

تحدث مواطنو من أهالي مدينة الحرية عن سرقت دراجاتهم النارية وقد تصل سعر الواحدة منهن الى ما يقارب 1000دولار ، وكانت تحصل في أوقات مختلفة من النهار البعض قال في ساعات الظهيرة والبعض الاخر قال وقت متاخره من اليل حيث قامو بعض المواطنين أظهار مقاطع فديو على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يعلم ناس بهم ويكونو اكثر حذراً اضافه الى ذلك قامو الاشخاص الذين تعرضو الى عملية السرقة بالاجراءات القانونية لازمه لقامة دعاوي رسمية ضد هولاء حتى ياخذو جزاءاهم من قانون العراقي ويكونو درس لمن يفكر بهكذا أمور . لان هكذا جرائم على رغم من انهاء ليست جرائم الكبيرة لكنها تطلب رد حتى لا يفكر فعلوها بجرائم اكبر من هذه سرقة. وفي نهاية الامر أنهم يحاولون زعزعت وضع الامني في المنطقة وأرعاب الناس وأدخل في قلوبهم الخوف وهلع لكنها لا تفي غرض لان هناك جهاز أمني كفوء في المنطقة

نرجو من مواطنين ان يزود قوات الامنية كافة المعلومات لان هناك مواطنين لا يتجهون الى القانون بس أنشغالة كونه صاحب عمل او أمور اخرى ندعو قوات الامنية أسراع لقاء لقبض عليهم لينالو جزاءاهم العادل من قانون العراقي

هاشم سعدي وهاب

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