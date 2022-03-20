مؤسسة الشهداء توضح حقيقة الصورة المتداولة بشأن نصب الشهيد

اوضحت مؤسسة الشهداء، اليوم الاحد، حقيقة الصورة المتداولة بشأن نصب الشهيد ببغداد.

وقالت المؤسسة في بيان انها “على التزامها بحرية التعبير وايمانها بمبدأ احترام الرأي والرأي الآخر، فضلاً عن تقبلها للنقد الموضوعي البناء الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد وَمن ثم معالجته وفق السياقات الأصولية”، لافتة الى ان “ما تم تداوله يوم أمس في بعض مواقع التواصل الاجتماعي هي صورة قديمة تم نشرها مؤخراً لأغراض مقصودة”.

واضافت انها “تدين وتشجب بشدة جميع الأخبار المفبركة والساذجة والكتابات غير الدقيقة وغير الموضوعية ،التي تصدر وتبث وتنشر من قبل البعض لغايات واهداف دنيئة ، والتي تفتقر الى أبسط المعايير المهنية ، ومنها ما نشر مؤخرا عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابعت: “وفي الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسة الشهداء بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يلفق التهم والاكاذيب والافتراءات، وذلك باللجوء الى القضاء العراقي العادل من اجل أحقاق الحق وردّ كيد المتصيدين بالماء العكر ، إيماناً منها بصلابة وقوة موقفها”.