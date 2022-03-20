مجموعة من السيدات تلعبن أدواراً بارزة مختلفة في ’رالي جميل‘

جدّة، المملكة العربية السعودية – 19 مارس 2022: مع انطلاق المنافَسات القوية في ’رالي جميل‘ الذي يُعتبَر الرالي الملاحي الأول من نوعه للنساء فقط في المنطقة ويُقام بدورته الأولى هذا العام في المملكة العربية السعودية، تبرز مجموعة من النساء ضمن الفريق التنظيمي الكبير لهذه المناسَبة الهامّة، حيث تلعبن أدواراً أساسية في تنظيم السباق والعناية بالمتنافِسات من المملكة والعديد من دول العالم، إلى جانب التأكّد من تمتّعهن بالسلامة القصوى وسير مجريات الحدث بأفضل شكل ممكن وفق المخطّط ودون مواجَهة أية مشاكل أساسية.

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مع تحياتي,

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