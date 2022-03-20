محافظ العاصمة : نصف مليون سائح زاروا أربيل منذ مطلع العام

اعلن محافظ العاصمة اربيل، اوميد خوشناو، اليوم السبت، ان نصف مليون سائح زاروا العاصمة أربيل منذ مطلع العام الجاري ، مشيراً الى توافد اعداد كبيرة من السياح خلال الايام الثلاثة الماضية.

وقال خوشناو في تصريح : ” في الرابعة عصراً من يوم غد الاحد سيكون هناك حفل جماهيري كبير في متنزه شانەدر وسط العاصمة أربيل وبحضور شخصيات سياسة والقناصل وومثلي البعثات الدبلوماسية وفنانين من اقليم كوردستان وخارج البلاد، وسيتم ايقاد شعلة نوروز بشكل رسمي مع إطلاق الألعاب النارية”.

وأضاف “أن اللجنة الامنية في المحافظة وضعت خطط خاصة بايام الاحتفالات وكذلك لحماية منازل وممتلكات المواطنين الذين ينطلقون عادة في سفرات الى الطبيعة خلال أيام عيد نوروز”.

مبيناً بأنه “منذ بداية عام 2022 ولغاية 15 مارس/آذار الجاري، وبحسب الاحصائيات التي وصلتنا، زار اكثر من نصف مليون سائح مدينة اربيل”.

هذا وعادة مايزور العراقيون اقليم كوردستان عبر كروبات بحافلات تابعة لشركات سياحية او بسياراتهم الخاصة.

ويقصد الزوار العديد من مصايف ومنتجعات كوردستان في العاصمة اربيل والسليمانية ودهوك.

ومع تحسن العلاقات بين اربيل وبغداد، تشهد مدن الاقليم انتعاشة في قطاع السياحة الذي تضرر في السنوات التي تلت استيلاء داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.

وساهمت النشاطات المختلفة في الاقليم كإقامة المؤتمرات والمعارض والعروض السينمائية والمهرجانات في تنشيط القطاع السياحي الى حد كبير.

وتشتمل اراضي اقليم كوردستان على طبيعة جبلية ساحرة من جبال وتلال ووديان وأنهار، بالإضافة الى مواقع أثرية وتأريخية ومرابع خضراء وغابات وغيرها.

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