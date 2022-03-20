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مسعود بارزاني يوقد شعلة نوروز في أربيل.. صور

انطلق مساء اليوم الأحد مهرجان الحرية ونوروز بمشاركة الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأقيمت الاحتفالات في متنزه شانَدر بمدينة أربيل وذلك وسط حشود غفيرة من الجماهير التي تدفقت للمشاركة في المهرجان الكبير.

وخلال الحفل، أوقد الرئيس بارزاني شعلة نوروز بحضور عدد من المسؤولين المحليين والوزراء إلى جانب عدد من الدبلوماسيين العاملين في إقليم كوردستان.

وشهدت باقي مدن إقليم كوردستان مراسم مختلفة تم فيها إيقاد شعلة إيذانا ببدء عيد نوروز وذلك بمشاركة واسعة من المواطنين.

ونوروز هو أقدم عيد قومي يحتفل به الكورد في جميع أنحاء العالم وبخاصة في موطنهم كوردستان ويبدأ في 21 من شهر آذار ويشهد طقوساً مختلفة.

ومع أن نوروز يعد عيداً قومياً للكورد، إلا أن الكثير من الأقوام في المنطقة بما ذلك في العراق تحتفل بالمناسبة السنوية وإن اختلفت أسماءها.

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