مشروع تخرج بآداب المنيا لتقبل الآخر تحت عنوان (PUZZLE)

قدم طلاب الفرقة الرابعة شعبة علاقات عامة قسم إعلام بكلية الآداب جامعة المنيا مشروعهم المتميز للتخرج بعنوان PUZZLE، الذي يعتمد في فكرته على رؤية مصر 2030 التي تدعم تقبل الآخر من منطلق نبذ العنف والتطرف بين أفراد المجتمع.

ويعد المشروع حملة توعوية أقيمت تحت شعار (puzzle الصورة تكمل بيك) ويسعى إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع نحو تقبل الآخر بمختلف الآراء والأشكال والأفكار.

ويأتي المشروع من منطلق أننا كلنا مختلفون في الشكل، اللون، النوع، الفكر، الطباع، والعادات والتقاليد، وهدف الحملة دعم فكرة تقبل الآخر وتغيير الآراء؛ لعدم إصدار الأحكام الخاطئة، بهدف تغيير سلوك المجتمع المصري ودفع الأفراد نحو قبول الاختلاف.

مشروع التخرج (Puzzle الصورة تكمل بيك) أشرف عليه الدكتور محمد لطفي الشيمي، تحت رعاية الدكتورة سلوى أبو العلا الشريف، رئيس قسم إعلام بكلية الآداب جامعة المنيا، اللذان دعما طلاب الفرقة الرابعة شعبة علاقات عامة قسم إعلام بكلية الآداب جامعة المنيا مشروعهم المتميز.. وهدف المشروع (تقبل الآخر) فالحملة هدفها (احترام الآخر بكل ما لديه من أفكار وعادات وتقاليد وقيم، فلا يوجد شخص كامل، لأن ربنا خلقنا مختلفين لنكمل بعض).

وأوضح المشروع أن هناك فرقًا كبيرًا بين التقبل والموالاة، فالتقبل هو تقبل الآخر مهما كان اختلافه معك، سواء اختلافًا شخصيًا/ عرقيًا/ طائفيًا/ عقديًا/ دينيًا/ سياسيًا، أو مهما كان، لأننا نجتمع في “البشرية” وهي سمة طبيعية في البشر مهما كان اختلافهم، لأن كل منا يعمل “الصح بالنسبة له”، وليس بالنسبة لك.

أما الموالاة فهي أن أفعل مثل الآخر أو أكون مقتنعًا بأن اللي بيعمله “صح” بالنسبة لي.. فعادي جدا تتقبل شخص مختلف معي في (فلسفة الحياة/ العقيدة/ الطائفة/ أو أسلوب لبسه) أتقبله ولكن لا “أواليه” عادي.

لكن من الطبيعي والصحي أن تقول لإنسان (أنا مختلف معاك وشايف سلوكك مش “صحي” بالنسبة لي أو لتفسيري للنص الديني، لكن أنا أتقبلك وأحبك كإنسان وكبشر يملك الحق في الاختيار ويعمل اللي هو شايف إنه بالنسبة له “مريح” وصح).

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