هُمُ الأعداء
بقلم الشاعرعبد الله ضراب الجزائري
***إن ّاليهود هم الاعداء فانتبهوا … يا من دفنتم بني الاسلام في الغِبَنِيا من اطعتم بني صهيون في طمعٍ … يُفضي الى الشّغب الملعون والفتنِيا من ركبتم عنادا خاسرا قذرا … يقضي على الامن والايمان في الوطنِيا من تبيعون عز ّالدّهر في حُلُم ٍ… وهْم ٍسراب ٍتوارى في منى الزّمنِ
***يا من تُقامر ُبالإسلام متبَّعا …نهج الشقاوة والافلاس والوثنِانقذ بلادك بالاخلاق كن بطلا … حرّا عفيفا يريد السّلم للسكنِاعرف عدوّك من فاضت مثالبه … صهيون يطمس سلم الارض بالحزنِصهيون يطعن دين الله مجترئا … صهيون يهدم قدس الله في العلنِصهيون يملأ اقطار البلاد خنا …صهيون دمّرنا بالعهر والعفنِصهيون ذبّحنا في كل ّزاوية … في الشرق والغرب والبلقان واليمنِصهيون يحكمنا بالبطش منتصرا … بنا علينا لفرط الجبن والوهنِصهيون يا عجبي قد صار رائدنا …الى الخلافة .. يا للمنطق النتنِيا من نخرتم بفوضى الهرْج امتنا … عودوا الى الذّكر شمس ِالمنهج الحسنِفالله منتصر ٌوالكيد منحسر ٌ…وعد ٌتجلّى بآي الله والسّننِعودوا الى قيم الاسلام وانتصروا …على اليهود جيوب ِالكيد والمحنِِ***إنّي نصحت ُفهل في القوم مستمع ٌ…انّي نصحتُ كتاب ُالله علمنيإنّي نصحت لعلّ الله ينفعكم … بالنّصح في عُتم الدنيا ..وينفعني