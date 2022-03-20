هُمُ الأعداء

بقلم الشاعرعبد الله ضراب الجزائري

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إن ّاليهود هم الاعداء فانتبهوا … يا من دفنتم بني الاسلام في الغِبَنِ

يا من اطعتم بني صهيون في طمعٍ … يُفضي الى الشّغب الملعون والفتنِ

يا من ركبتم عنادا خاسرا قذرا … يقضي على الامن والايمان في الوطنِ

يا من تبيعون عز ّالدّهر في حُلُم ٍ… وهْم ٍسراب ٍتوارى في منى الزّمنِ

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يا من تُقامر ُبالإسلام متبَّعا …نهج الشقاوة والافلاس والوثنِ

انقذ بلادك بالاخلاق كن بطلا … حرّا عفيفا يريد السّلم للسكنِ

اعرف عدوّك من فاضت مثالبه … صهيون يطمس سلم الارض بالحزنِ

صهيون يطعن دين الله مجترئا … صهيون يهدم قدس الله في العلنِ

صهيون يملأ اقطار البلاد خنا …صهيون دمّرنا بالعهر والعفنِ

صهيون ذبّحنا في كل ّزاوية … في الشرق والغرب والبلقان واليمنِ

صهيون يحكمنا بالبطش منتصرا … بنا علينا لفرط الجبن والوهنِ

صهيون يا عجبي قد صار رائدنا …الى الخلافة .. يا للمنطق النتنِ

يا من نخرتم بفوضى الهرْج امتنا … عودوا الى الذّكر شمس ِالمنهج الحسنِ

فالله منتصر ٌوالكيد منحسر ٌ…وعد ٌتجلّى بآي الله والسّننِ

عودوا الى قيم الاسلام وانتصروا …على اليهود جيوب ِالكيد والمحنِِ

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إنّي نصحت ُفهل في القوم مستمع ٌ…انّي نصحتُ كتاب ُالله علمني

إنّي نصحت لعلّ الله ينفعكم … بالنّصح في عُتم الدنيا ..وينفعني

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