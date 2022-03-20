وزيـر الصناعـة والمعـادن يُشـارك فـي المهرجـان الطُلابـي لجامعـة الموصـل

نيرة النعيمي

– شـاركَ وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز في المهرجان الطُلابي الأول الذي أقامتهُ كُلية الآثار في جامعة الموصل بحضور ومُشاركة وكيل وزير الثقافة ورئيس الجامعة وعُمداء الكُليات التابعة لها وجمعٌ غفير من أساتذتها وطلبتها والمُهتمين من مدينة الموصـل .

وتضمـنَ المهرجان مُشاركة الدار العراقية للأزياء بأوبريت حَمِلَ عنوان ” نقطـة ضـوء ” حيث قدمت إستعراضاً للزي التأريخي لحضارات العراق والموروثات الشعبية والأقليات والدمار الذي الحقتهُ عصابات داعش الإجرامية بالمواقع التأريخية في نينوى إضافة إلى فعاليات وفقرات أخرى مُنوعـة .