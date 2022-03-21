Posted on by

إسرائيل تؤكد: واشنطن تنوي شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، عن “قلقه” بشأن نية الولايات المتحدة الاستجابة لـ”المطلب الإيراني الصفيق”، وإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.

وأوضح في سلسلة تغريدات أنه “حتى لو تم اتخاذ هذا القرار المؤسف، فإن دولة إسرائيل ستستمر في معاملة الحرس الثوري كمنظمة إرهابية”.

ولفت إلى أن “الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية وأكثرها دموية في العالم. وعلى عكس داعش أو غيره من التنظيمات، فالحرس الثوري مدعوم من قبل دولة إيران”.

وأضاف بينيت “سوف نستمر في العمل ضدهم (الحرس الثوري) باعتبارهم منظمة إرهابية، وكالعادة، إن ما سيحدد مستقبلنا هو أفعالنا وليس أقوالنا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close