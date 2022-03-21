استهداف منزل بقنبلة يدوية في ديالى

وقال المصدر إن مجهولين هاجموا منزل أحد المدنيين بقنبلة يدوية في حي الشهداء في ناحية جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف أن الحادث أسفر عن أضرار مادية فقط دون أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.