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استهداف منزل بقنبلة يدوية في ديالى

أفاد مصدر أمني اليوم الأحد باستهداف منزل بقنبلة يدوية في ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى

وقال المصدر إن مجهولين هاجموا منزل أحد المدنيين بقنبلة يدوية في حي الشهداء في ناحية جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة.

واضاف أن الحادث أسفر عن أضرار مادية فقط دون أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.

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