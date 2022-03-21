القصف اليمني على السعودية يرفع أسعار النفط الى 112 دولارا

قفزت أسعار النفط أكثر من 4 دولارات، اليوم الاثنين، وسجل سعر مزيج برنت 112 دولارا للبرميل، وذلك بعد تنفيذ القوات المسلحة عملية كسر الحصار الثانية التي استهدفت منشآت طاقة سعودية ردا على استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن.

وارتفع خام برنت أكثر من 4 دولارات إلى 112 دولارا للبرميل، كما صعد الخام الأمريكي أكثر من 4 دولارات إلى 108.75 دولار للبرميل.

ويوم الجمعة الماضي، كانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت 3.44 دولار أو 3.2 في المئة إلى 111.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0443 بتوقيت جرينتش لتزيد من ارتفاعها 1.2 بالمئة.

ويأتي صعود أسعار النفط في الوقت الذي تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي، واستهدفا الجيش اليمني واللجان الشعبية لمنشآت نفطية سعودية.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الأحد، تنفيذ ثلاث مراحل من عملية كسر الحصار الثانية والتي استهدفت العمق السعودي في الرياض وكذلك منشآت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان. انتهى/25

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