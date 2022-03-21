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برشلونة يكتسح ريال مدريد برباعية نظيفة في عقر داره – صحافة الجديد

فاز نادي برشلونة الأسباني، على نظيره المدريدي  بأربعة أهداف دون ردّ، اليوم الأحد، على استاد سانتياغو برنابيو، في مباراة كلاسيكو اسبانيا  في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض الفريق الكاتالوني سيطرته مباشرة بعد صافرة البداية، ونجح في أخذ الأسبقية بهدف حمل توقيع المهاجم الجديد أوباميانج في الدقيقة 29.

وأكد لاعب الدفاع اوراخو تفوق برشلونة في الشوط الأول، وتمكّن من تسجيل هدف رائع في رأسه بعد ركنية في الدقيقة 38.

وتابع التسجيل في الشوط الثاني من المباراة كل من فيران توريس والمهاجم أوباميانج ليسجل هدفه الثاني والرابع للفريق. ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة اما برشلونة ينفرد بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة.

واعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأن برشلونة يقدم أداء متميزا هذه الأيام بعد أن حقق سلسلة انتصارات متتالية ويلعب بثقة كبيرة.

وقال المدرب الإيطالي عن مدرب برشلونة “أعتقد أن تشافي يقوم بعمل مميز، تحسن أداء برشلونة كثيرا، وهو في وضع جيد، شخصية النادي موجودة ولم تتغير، إنه فريق متميز، وتشافي هو أفضل تجسيد لذلك”.

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